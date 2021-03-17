　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

禁更多台灣水果？　朱鳳蓮自提「姓名諧音哽」：首長部門決定

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸國家海關總署上月宣布暫停台灣鳳梨進口後，引發兩岸「鳳梨之亂」，網友更以大陸國台辦發言人朱鳳蓮姓名「諧音哽」，暗指下一個被禁的是蓮霧。對此，朱鳳蓮17日在回應媒體提問時，主動談起這個「與我的名字有關的段子」，但她說明，是否暫停台灣其他農產品輸入大陸，這由首長部門依據大陸相關規定和標準决定。

至於兩岸是否可透過現時農業對口機制進行協商，朱鳳蓮重申，2020年，大陸有關方面向台灣方面通報28批次台灣地區鳳梨不合格情况，提醒台灣加强源頭管理。遺憾的是，不合格情况一直未得到改善，台灣方面沒有任何回覆。

▲▼來自台灣的芭樂、芒果、釋迦、鳳梨在上海超市販售。（圖／記者陳政錄攝）

▲來自台灣的鳳梨過去在上海超市販售。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮強調，經風險評估，台灣地區鳳梨傳帶植物疫情的風險很高，為防範植物疫情傳入，保護大陸農業生產和生態安全，根據相關法律法規，有關方面暫停台灣地區鳳梨輸入，這是正常的生物安全防範舉措，科學合理。

台灣媒體提問，外界關注其他農產品是否會列入暫停輸入清單，朱鳳蓮首先表示，「前段時間我在網上看到一個與我的名字有關的段子，大家可能也都看到了。」

她接著說，我個人覺得，這反映出，一方面民眾高度關注兩岸關係，另一方面也高度關注農產品安全和生態安全。朱鳳蓮說，是否暫停台灣鳳梨製品或其他農產品輸入大陸，這由首長部門依據大陸相關規定和標準决定。

朱鳳蓮還說，大陸方面一直高度重視台灣農民的利益福祉，積極採取措施為台灣農民排憂解難，協助他們拓展大陸市場。她抨擊，民進黨當局把技術性問題泛政治化，惡意抹黑大陸，自己關上解决問題的大門。

朱鳳蓮說，我們希望台灣有關方面予以重視，履行好監管責任，加强源頭管控，避免給業者和群眾帶來損失。民進黨一方面借機製造敵意，一方面又聲稱要「坐下來談」，「他們不覺得這樣挺無聊嗎？」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
事發全程影片曝！遊覽車蘇花撞山壁　車身右偏乘客噴飛6死
鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆
快訊／郭雪芙打臉「點頭嫁孫其君」　發聲明回應了
出事前畫面曝！遊覽車準備過宜蘭谷風隧道　50分鐘後爆6死39
免費吃壽司瘋改名　記住次數免成終身「鮭魚」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

歐盟擬出台涉疆制裁　陸方：若執意搞對抗，惟有奉陪

國台辦推銷「農林22條」三特點　朱鳳蓮：幫忙拓展大陸內銷市場！

兩岸推「疫苗互認」？　國台辦回應：望人員往來恢復正常

以為老婆拋家出走！尪冰箱內找到她　15歲女兒「弒母」被逮捕

大叔啤酒肚竟然是腫瘤！　醫生取出10公斤巨瘤「大到擠壓器官」

必求考運祖師爺！　兩岸攜手發揚「文昌帝君文化」

禁更多台灣水果？　朱鳳蓮自提「姓名諧音哽」：首長部門決定

繼母懷孕怕爭產！狠推「繼子摔16F」慘死　爸要求平分死亡賠償金

他在火鍋店「吃到翻肚壁虎」　戳了一下竟「睜開眼睛」復活了！

禁台灣鳳梨後　大陸推「農林22條措施」吸引台農！

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

歐盟擬出台涉疆制裁　陸方：若執意搞對抗，惟有奉陪

國台辦推銷「農林22條」三特點　朱鳳蓮：幫忙拓展大陸內銷市場！

兩岸推「疫苗互認」？　國台辦回應：望人員往來恢復正常

以為老婆拋家出走！尪冰箱內找到她　15歲女兒「弒母」被逮捕

大叔啤酒肚竟然是腫瘤！　醫生取出10公斤巨瘤「大到擠壓器官」

必求考運祖師爺！　兩岸攜手發揚「文昌帝君文化」

禁更多台灣水果？　朱鳳蓮自提「姓名諧音哽」：首長部門決定

繼母懷孕怕爭產！狠推「繼子摔16F」慘死　爸要求平分死亡賠償金

他在火鍋店「吃到翻肚壁虎」　戳了一下竟「睜開眼睛」復活了！

禁台灣鳳梨後　大陸推「農林22條措施」吸引台農！

「我要去美國」屏東女半夜攔警車　一問三不知結局超溫馨

【廣編】兒童繪畫比賽56年　利百代推動台灣兒童美學無限潛能

歐盟擬出台涉疆制裁　陸方：若執意搞對抗，惟有奉陪

事發全程影片曝！遊覽車蘇花撞山壁　車身右偏「乘客慘噴飛」釀6死

借朋友5千萬拿不回？澎恰恰「低頭討錢」反被嗆

小甜甜懷胎6月保母人選曝光　閨蜜聽聞驚喊「太恐怖！」

獨享天海一線無敵空景！墾丁最美沙灘酒吧　賞漸層藍海超忘憂

酸香辣太銷魂！台南人氣陝西料理　褲帶寬麵嚼勁十足、必點大盤雞

邱國正：如果需要表現領導統御　我會帶頭施打AZ疫苗

為免費壽司！台中女大生一早改名「鮭魚丼飯」：還有2朋友也一起

大陸熱門新聞

29歲媽帶兒女自殺！生前遺書曝光

新婚妹到酒店面試！經理提「1要求」千人氣炸

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

禁台灣鳳梨後　大陸推「農林22條措施」吸引台農！

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

女大生活得像狗PO千字遺言自殺亡

14歲公主新婚3天就自盡！宮女掀裙慘揭真相

鼻根長痘擠一下　3天後語言功能喪失癱瘓

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

三國最被低估武將　曾追殺曹劉孫3人

人體胎盤包成餃子吃！商家：不保證無愛滋

火鍋快吃完「夾到壁虎」　戳一下竟復活了

千金徵老公！月薪90K起跳　萬人卻勸不能娶

更多熱門

相關新聞

快訊／帛琉宣布「台灣旅遊泡泡」

快訊／帛琉宣布「台灣旅遊泡泡」

帛琉政府17日召開記者會，正式宣布台灣「旅遊泡泡」計畫，國民首先必須在機場接受採檢，結果呈現陰性才可出發，且最少必須待在台灣14天。計畫初期預計每周2個航班，每班最多容納130名乘客。

Hino日野200系列3.49噸在台上市

Hino日野200系列3.49噸在台上市

韓媒稱沙塵暴來自中國 趙立堅：空汙沒有國界，中國只是途經站

韓媒稱沙塵暴來自中國 趙立堅：空汙沒有國界，中國只是途經站

防鳳梨產量過剩！農糧署要台糖別再種了

防鳳梨產量過剩！農糧署要台糖別再種了

關鍵字：

台灣鳳梨兩岸朱鳳蓮大陸國台辦

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

直擊祖雄摩鐵進出3小時！載烏克蘭正妹

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

歐陽娜娜無P圖「粗腿照」網怒了

江宏傑深夜曬兒女照　零Tag福原愛

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

周潤發罕見臭臉！山友曝合照過程

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面