禁更多台灣水果？　朱鳳蓮自提「姓名諧音哽」：首長部門決定

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸國家海關總署上月宣布暫停台灣鳳梨進口後，引發兩岸「鳳梨之亂」，網友更以大陸國台辦發言人朱鳳蓮姓名「諧音哽」，暗指下一個被禁的是蓮霧。對此，朱鳳蓮17日在回應媒體提問時，主動談起這個「與我的名字有關的段子」，但她說明，是否暫停台灣其他農產品輸入大陸，這由首長部門依據大陸相關規定和標準决定。

至於兩岸是否可透過現時農業對口機制進行協商，朱鳳蓮重申，2020年，大陸有關方面向台灣方面通報28批次台灣地區鳳梨不合格情况，提醒台灣加强源頭管理。遺憾的是，不合格情况一直未得到改善，台灣方面沒有任何回覆。





▲來自台灣的鳳梨過去在上海超市販售。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮強調，經風險評估，台灣地區鳳梨傳帶植物疫情的風險很高，為防範植物疫情傳入，保護大陸農業生產和生態安全，根據相關法律法規，有關方面暫停台灣地區鳳梨輸入，這是正常的生物安全防範舉措，科學合理。

台灣媒體提問，外界關注其他農產品是否會列入暫停輸入清單，朱鳳蓮首先表示，「前段時間我在網上看到一個與我的名字有關的段子，大家可能也都看到了。」

她接著說，我個人覺得，這反映出，一方面民眾高度關注兩岸關係，另一方面也高度關注農產品安全和生態安全。朱鳳蓮說，是否暫停台灣鳳梨製品或其他農產品輸入大陸，這由首長部門依據大陸相關規定和標準决定。

朱鳳蓮還說，大陸方面一直高度重視台灣農民的利益福祉，積極採取措施為台灣農民排憂解難，協助他們拓展大陸市場。她抨擊，民進黨當局把技術性問題泛政治化，惡意抹黑大陸，自己關上解决問題的大門。

朱鳳蓮說，我們希望台灣有關方面予以重視，履行好監管責任，加强源頭管控，避免給業者和群眾帶來損失。民進黨一方面借機製造敵意，一方面又聲稱要「坐下來談」，「他們不覺得這樣挺無聊嗎？」

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