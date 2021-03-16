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專家用廢棄物研發「再生貓砂」　吸水性高、粉塵少10倍還能堆肥

▲▼再生貓砂。（圖／農業藥物毒物試驗所提供）

▲藥毒所利用菇類栽培太空包中的栽培基質，成功研發「再生貓砂」。（圖／農業藥物毒物試驗所提供，下同）

記者許展溢／台北報導

農業藥物毒物試驗所今（16日）指出，利用菇類栽培太空包中的栽培基質，成功研發製成「再生貓砂」，相較於傳統礦物貓砂，菇包廢棄物再生貓砂可由環境自然分解，粉塵量較一般膨潤土貓砂少10倍以上，不僅更加環保、安全，且成本降低，在價格上也具有優勢，目前成功完成噸級的量產測試，預計技術轉移一年後即可上市。

藥毒所說明，我國每年產出約有10萬公噸以上無法利用的優質菇類栽植基質，亟須妥善回收處置，以降低環境衝擊，根據108年調查顯示，全國家貓總數約760,000 頭，每隻貓平均每月需使用至少3公斤貓砂，每年貓砂需求至少2000噸，目前市場貓砂產品以進口居多，其中膨潤土礦物砂占進口量的80%，使用後無法分解或焚化，僅能掩埋處理，造成環境問題。

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▲▼再生貓砂。（圖／農業藥物毒物試驗所提供）

▲▼藥毒所指出，研發的再生貓砂包括凝結式及崩解式二種貓砂。

▲▼再生貓砂。（圖／農業藥物毒物試驗所提供）

藥毒所進一步指出，107年開始導入菇包基質加值關鍵技術，研發再生貓砂，一方面解決菇包與傳統貓砂的環保問題，另一方面追求減廢及減排的循環經濟。菇類栽培太空包中的栽培基質主要成分為木屑，來源樹種如相思樹、山黃麻、橡樹、木麻黃等，另外少量的其他成分則包括豆類蛋白質粉及米糠，這些栽培基質因應菇類需求，具高吸水性，且須符合相關食物安全標準。

藥毒所表示，再生貓砂具可分解及材質天然的特性，使用後甚至可再作為堆肥，可形成完善的環保循環，研發的再生貓砂包括凝結式及崩解式二種貓砂，可供愛貓者針對不同使用習性的貓隻選用。凝結式貓砂的特色為吸水性佳，粉塵量少，而崩解式貓砂則有單價較低的優勢。相較於目前占進口量高達八成的膨潤土貓砂，藥毒所研發的凝結式再生貓砂具有膨潤土的相同優點，且粉塵量少十倍，粉塵吸入性風險低。

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