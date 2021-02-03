中洲公墓附近空地遭違法傾倒近2噸廢棄物　歸仁警環聯手破案

▲台南市歸仁分局會同環保局人員查獲邱姓涉嫌人，未領有廢棄物清理法許可證，任意傾倒廢棄磁磚、廢水泥砂漿數量約兩公噸，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來台南市仁德區中洲公墓附近空地，發現有任意傾倒事業廢棄物情事，歸仁分局會同環保局人員查獲邱姓涉嫌人，未領有廢棄物清理法許可證，任意傾倒於工作場所載回之廢棄磁磚廢水泥砂漿數量約兩公噸，全案依法送辦。

歸仁警分局指出，為遏止該類亂倒廢棄物違法行為，除積極調閱監視器查緝涉嫌人外，並將該地點列入重點處所巡查，大潭派出所巡邏人員於2月2日下午發現邱姓嫌疑人駕駛自小貨車，正在丟棄廢棄磁磚廢水泥砂漿 ，經查邱姓涉嫌人未領有廢棄物清理法許可證，任意傾倒於工作場所載回之泥作廢棄物（廢棄磁磚廢水泥砂漿）數量約兩公噸，現場通知環保局稽查人員到場會同，邱民涉嫌違反廢棄物清理法第36條事業廢棄物之貯存清除或處理方法及設施應符合中央主管機關之規定，另未申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件始得受託清除廢棄物部分，已涉嫌違反同法第41條第1款規定，併涉及違反同法第46條第4款部分，移送台南地方法院檢察署偵辦。

歸仁警分局長洪頂力強調，環保事件涉及國土安全，為當前政府及社會大眾相當重視及關心事項，基於行政一體，警察機關責無旁貸，持續查緝是類違法案件，打擊任意棄置廢棄物的惡行。

政府訂有相關處理廢棄物流程，請業者切勿心存僥倖，任意棄置，污染環境，另希望民眾如有發現，能夠立即反映，共同保護地球生態環境能夠永續經營。洪分局長再次呼籲，春節假期將至，連續假日期間亦無法律假期，歸仁分局3日開始執行「110年加強重要節日安全維護工作」，春節期間治安、交通及為民服務等工作不打烊，要讓民眾安心過好年。

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