　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聯結車也夜衝　深山美地「擁抱大自然」...滿載「醜不拉嘰」

▲屏東縣環保局、里港警方佈「天羅地網」，　聯手攔獲非法棄置廢棄物 。（圖／環保局提供，以下同攝）

▲屏東縣環保局、里港警方佈「天羅地網」，　聯手攔獲非法棄置廢棄物 。（圖／環保局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為嚴密阻絕境外非法棄置廢棄物入侵，屏東縣環、警檢持續展開「天羅地網」強力稽查行動，於日前夜間聯手破獲非法棄置廢棄物，當場查扣車輛等犯罪工具，並將駕駛帶回漏夜偵訊，全案依違反廢棄物清理法移送屏東地檢署持續擴大偵辦。

▲屏東縣環保局、里港警方佈「天羅地網」，　聯手攔獲非法棄置廢棄物 。（圖／環保局提供，以下同攝）

▲採樣送驗。　

環保局強調，「天羅地網」行動持續加強執行聯外道路重要路口可疑車輛攔查作業，不法業者切勿心存僥倖，以身試法，一經查獲絕對移送法辦。

縣府環保局與里港警分局聯手查獲業者非法棄置廢棄物，現場攔阻一部聯結車及抓斗式拖車載運廢塑膠等廢棄物欲前往三地門鄉非法棄置廢棄物，該駕駛並未領有廢棄物清除處理許可文件，卻受託從事廢棄物清除處理行為，已違反廢棄物清理法規定，當場查扣抓斗式拖車等工具，並將駕駛帶回里港分局偵訊後送辦。

環保局重申已與警察及司法單位建立合作打擊犯罪模式，「天羅地網」行動持續展開，防止非法清理廢棄物車輛進入，一經發現非法情事，即依法開罰移送地檢署偵辦，也呼籲民眾對於閒置農地或廠房出租，應謹慎考量並瞭解承租人之用途，避免出租給可疑人士作為非法堆置處理廢棄物之場所，否則可能面臨高額的廢棄物清除處理或土壤整治費用，將得不償失。

民眾如發現污染行為，請立即撥打環保局公害陳情專線:0800-066666或08-7351928，遏止不法業者非法堆置及處理廢棄物污染環境行為，共同守護屏東好山好水的環境品質。

►Her今天推出「SK-II青春露230ml＋全效活膚潔面乳120g」超級組合原價8460元，特價4788元

ET快訊
好市多美味夯物「竟夾5cm塑膠條」　宏裕行認了曝真相
福原愛離婚時間點曝！親媽孩子留台灣　日媒爆「江家人質作戰」
江宏傑被打臉！送福原愛的「千萬婚戒是凹來的」　不堪內幕曝
快訊／台南工人驚傳墜樓　「血噴滿地」無呼吸心跳
名嘴開車撞學生！僅回「記下我的車號」落跑　被控肇逃
1天放屁20次有問題！27歲OL竟「癌末」　2種屁味測疾病

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

從80KG瘦到55KG！高雄「工地女神」對鏡頭一笑　網瘋喊：戀愛了

超車釀禍！北市2騎士滾地扭打　路人拉開勸架...警察來了

獨／軍方600萬買2束花！糊塗老爹手殘急甩鍋　闆娘女兒白眼翻上天

快訊／台南安南區工地1工人3樓墜落　「血噴滿地」不治身亡

資深媒體人唐湘龍涉肇逃！迴轉擦撞機車　僅回「記下我的車號」閃人

快訊／彭文正疑開車遇「碰瓷」挨告　北檢出庭怒控騎士恐嚇取財

聯結車也夜衝　深山美地「擁抱大自然」...滿載「醜不拉嘰」

台中父子修電梯！他「被活活電死」兒目睹心碎…24歲負責人下場曝

快訊／水泥車恐怖輾壓畫面曝！路人驚喊煞不及　她遭慘拖10m命危

欠債中校暗摃國家隊口罩！上士幫忙搬貨　2軍人涉貪污3／31宣判

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

從80KG瘦到55KG！高雄「工地女神」對鏡頭一笑　網瘋喊：戀愛了

超車釀禍！北市2騎士滾地扭打　路人拉開勸架...警察來了

獨／軍方600萬買2束花！糊塗老爹手殘急甩鍋　闆娘女兒白眼翻上天

快訊／台南安南區工地1工人3樓墜落　「血噴滿地」不治身亡

資深媒體人唐湘龍涉肇逃！迴轉擦撞機車　僅回「記下我的車號」閃人

快訊／彭文正疑開車遇「碰瓷」挨告　北檢出庭怒控騎士恐嚇取財

聯結車也夜衝　深山美地「擁抱大自然」...滿載「醜不拉嘰」

台中父子修電梯！他「被活活電死」兒目睹心碎…24歲負責人下場曝

快訊／水泥車恐怖輾壓畫面曝！路人驚喊煞不及　她遭慘拖10m命危

欠債中校暗摃國家隊口罩！上士幫忙搬貨　2軍人涉貪污3／31宣判

加Line群炒股！2寶媽跟上車「小錢賺不停」　7天後卻慘賠30萬

ET民調》游士儀／台灣防疫名列前茅　別讓疫苗落後變成經濟掉隊

中共兩會》陳一新／北京不急兩岸復談　美中相見不如不見

蘇貞昌出手打炒房！「短期持有」延長、2年內買賣課稅45%

藻礁公投變零和賽局？鄭文燦：保育與用電需求不應相互對立

PLG季後賽時間公布　冠軍戰5月7日開打

統一獅年度視覺結合台南意象　延續榮耀展翅飛翔

13歲弟「該邊」爆痛！走路變外八　媽嚇壞…醫一查嘆：體重過重惹禍

從80KG瘦到55KG！高雄「工地女神」對鏡頭一笑　網瘋喊：戀愛了

大林蒲遷村首創土地1坪換1坪　居民改當地主藏心計

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

國三北上關西段砂石車頭翻出護欄　全線封閉死傷不明

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

台中酒店妹慘遭5男「蹂躪12hrs」！逼裸跳艷舞性侵

高雄男加油站廁所上吊亡　哥悲痛曝原因

即／水泥車輾1女　血痕拖10m命危

離譜法務部！3犯人逃獄「怕丟臉沒公布」　落跑2年還沒抓到

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶失去呼吸心跳

惡狼逞慾5分鐘！北市名校女黑暗30年

更多熱門

相關新聞

「不要靠近」刀客拒救　潮州女警對峙趁機解危

「不要靠近」刀客拒救　潮州女警對峙趁機解危

屏東縣蔡姓男子因精神不佳，揚言自殺，不准家人及警方接近，警方經柔性勸導並利用他氣喘發作之際，趁機奪下他手上刀子，將他戒護送醫，讓家屬很感激。

緬甸警察逃亡印度！驚恐喊「不想再回去」

緬甸警察逃亡印度！驚恐喊「不想再回去」

東港警上電台宣導「五掃二打」　Call in熱絡

東港警上電台宣導「五掃二打」　Call in熱絡

內埔警客家庄客語宣導交通＋治安　親切又熱絡

內埔警客家庄客語宣導交通＋治安　親切又熱絡

龍貓隧道吸睛...大學生糗掉iPhone！

龍貓隧道吸睛...大學生糗掉iPhone！

關鍵字：

屏東縣環保局天羅地網里港警察廢棄物

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面