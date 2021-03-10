聯結車也夜衝　深山美地「擁抱大自然」...滿載「醜不拉嘰」

▲屏東縣環保局、里港警方佈「天羅地網」， 聯手攔獲非法棄置廢棄物 。（圖／環保局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為嚴密阻絕境外非法棄置廢棄物入侵，屏東縣環、警檢持續展開「天羅地網」強力稽查行動，於日前夜間聯手破獲非法棄置廢棄物，當場查扣車輛等犯罪工具，並將駕駛帶回漏夜偵訊，全案依違反廢棄物清理法移送屏東地檢署持續擴大偵辦。

▲採樣送驗。

環保局強調，「天羅地網」行動持續加強執行聯外道路重要路口可疑車輛攔查作業，不法業者切勿心存僥倖，以身試法，一經查獲絕對移送法辦。

縣府環保局與里港警分局聯手查獲業者非法棄置廢棄物，現場攔阻一部聯結車及抓斗式拖車載運廢塑膠等廢棄物欲前往三地門鄉非法棄置廢棄物，該駕駛並未領有廢棄物清除處理許可文件，卻受託從事廢棄物清除處理行為，已違反廢棄物清理法規定，當場查扣抓斗式拖車等工具，並將駕駛帶回里港分局偵訊後送辦。

環保局重申已與警察及司法單位建立合作打擊犯罪模式，「天羅地網」行動持續展開，防止非法清理廢棄物車輛進入，一經發現非法情事，即依法開罰移送地檢署偵辦，也呼籲民眾對於閒置農地或廠房出租，應謹慎考量並瞭解承租人之用途，避免出租給可疑人士作為非法堆置處理廢棄物之場所，否則可能面臨高額的廢棄物清除處理或土壤整治費用，將得不償失。

民眾如發現污染行為，請立即撥打環保局公害陳情專線:0800-066666或08-7351928，遏止不法業者非法堆置及處理廢棄物污染環境行為，共同守護屏東好山好水的環境品質。

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