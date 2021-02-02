芳苑沿海慘遭廢土入侵濫倒！彰縣府鐵腕取締　環保局清查50處

▲彰化環保局主動稽查芳苑濫倒廢棄土情形。（圖／彰化縣環保局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑沿海地區近來多處遭土方入侵，恐成為廢棄物棄置熱點，彰化縣主動出擊，由環保局配合當地派出所，清晨強力執行攔查清運車輛，針對未攜帶隨車證明車輛重罰6萬元；另針對已填築土方處所逐一清查近50處，發現1處堆置廢棄物已移送地檢署偵辦，未來將持續針對重要路口加強攔查作業，杜絕廢棄物入侵。

彰化縣環保局表示，近來屢獲反映本縣芳苑鄉等沿海鄉鎮發現廢棄養殖魚池、農地等回填土方問題嚴重，且砂石車帶來噪音，揚塵，車輛頻繁出入衝擊用路人安全且輾壞道路，另大量回填土方恐影響排水防洪功能等問題。環保局及警察機關於去年12月及今年1月分別展開2波路邊攔查作業。

稽查人員頂著刺骨寒風執行勤務，清晨時分天色未明，稽查人員執行攔查作業須隨時注意路況及自身安全，並爬上車斗確認載運物品為何，是否與證明文件內容相符。

攔查重點包括清運車輛是否依規定隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件、車輛承載物是否有滴水或污染道路路面情形、是否有防止廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散等，對於未依規定之清運業者、車行等為違規對象，處以罰鍰。合計2波攔查車輛14輛，共查獲有3輛清運車輛違反規定。

今(2)日一早由環保局與警察局派員前往芳苑現地嚴格查緝稽查下，現場於土方填築尚未完成的農地稽查，均未發現車輛與作業人員，唯留挖土機在現場，另傾倒熱點出入重要道路也未發現載運土方車輛，已有初步成果並達到嚇阻功能。

除了嚴格取締稽查外，明(3)日下午15:00在漢寶社區活動中心，農業處也將至芳苑鄉召開地方說明會向農民宣導，農地墊高、魚池回填等相關作業，應向所在地公所或縣府農業處提出相關申請，填築的土方應依規定提出土方來源證明，以避免污染土地及違反相關法規。

至於對於環團等人指控南彰化大城鄉及芳苑鄉宛如廢棄物非法棄置的天堂，造成農漁產品的食安問題，彰化縣政府除說明相關行政作為，亦嚴正指出彰化優鮮、彰化健康豬等彰化農畜產品都是經過三章一Q的品管程序，不容惡意抹黑。

彰化縣政府再次呼籲民眾，共同杜絕非法棄置”三不原則”：地主不輕易出租土地、業者不委託非法業者、清除機構不任意棄置廢棄物，全民一起來，倘發現可疑情事或任意棄置的廢棄物、河川污染、空氣污染等行為，可撥打全國免付費公害陳情專線0800-066-666。

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