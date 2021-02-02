　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

芳苑沿海慘遭廢土入侵濫倒！彰縣府鐵腕取締　環保局清查50處

▲彰化環保局主動稽查芳苑濫倒廢棄土情形。（圖／彰化縣環保局提供）

▲彰化環保局主動稽查芳苑濫倒廢棄土情形。（圖／彰化縣環保局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑沿海地區近來多處遭土方入侵，恐成為廢棄物棄置熱點，彰化縣主動出擊，由環保局配合當地派出所，清晨強力執行攔查清運車輛，針對未攜帶隨車證明車輛重罰6萬元；另針對已填築土方處所逐一清查近50處，發現1處堆置廢棄物已移送地檢署偵辦，未來將持續針對重要路口加強攔查作業，杜絕廢棄物入侵。

▲彰化環保局主動稽查芳苑濫倒廢棄土情形。（圖／彰化縣環保局提供）

彰化縣環保局表示，近來屢獲反映本縣芳苑鄉等沿海鄉鎮發現廢棄養殖魚池、農地等回填土方問題嚴重，且砂石車帶來噪音，揚塵，車輛頻繁出入衝擊用路人安全且輾壞道路，另大量回填土方恐影響排水防洪功能等問題。環保局及警察機關於去年12月及今年1月分別展開2波路邊攔查作業。

▲彰化環保局主動稽查芳苑濫倒廢棄土情形。（圖／彰化縣環保局提供）

稽查人員頂著刺骨寒風執行勤務，清晨時分天色未明，稽查人員執行攔查作業須隨時注意路況及自身安全，並爬上車斗確認載運物品為何，是否與證明文件內容相符。

攔查重點包括清運車輛是否依規定隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件、車輛承載物是否有滴水或污染道路路面情形、是否有防止廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散等，對於未依規定之清運業者、車行等為違規對象，處以罰鍰。合計2波攔查車輛14輛，共查獲有3輛清運車輛違反規定。

▲彰化環保局主動稽查芳苑濫倒廢棄土情形。（圖／彰化縣環保局提供）

今(2)日一早由環保局與警察局派員前往芳苑現地嚴格查緝稽查下，現場於土方填築尚未完成的農地稽查，均未發現車輛與作業人員，唯留挖土機在現場，另傾倒熱點出入重要道路也未發現載運土方車輛，已有初步成果並達到嚇阻功能。

除了嚴格取締稽查外，明(3)日下午15:00在漢寶社區活動中心，農業處也將至芳苑鄉召開地方說明會向農民宣導，農地墊高、魚池回填等相關作業，應向所在地公所或縣府農業處提出相關申請，填築的土方應依規定提出土方來源證明，以避免污染土地及違反相關法規。

▲彰化環保局主動稽查芳苑濫倒廢棄土情形。（圖／彰化縣環保局提供）

至於對於環團等人指控南彰化大城鄉及芳苑鄉宛如廢棄物非法棄置的天堂，造成農漁產品的食安問題，彰化縣政府除說明相關行政作為，亦嚴正指出彰化優鮮、彰化健康豬等彰化農畜產品都是經過三章一Q的品管程序，不容惡意抹黑。

彰化縣政府再次呼籲民眾，共同杜絕非法棄置”三不原則”：地主不輕易出租土地、業者不委託非法業者、清除機構不任意棄置廢棄物，全民一起來，倘發現可疑情事或任意棄置的廢棄物、河川污染、空氣污染等行為，可撥打全國免付費公害陳情專線0800-066-666。

▲彰化環保局主動稽查芳苑濫倒廢棄土情形。（圖／彰化縣環保局提供）

台首宗開膛剖屍案！裸女遭縱切放血棄屍公墓

熱銷50年的「金盞花化妝水」加大版徹底拯救痘痘肌

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
逼直銷辣人妻「轉播激戰老公」！　噁男硬啪手段曝光
馬3借無照男肇事6死　車主倒大楣了！
快訊／部桃轉院病人「肺炎死亡」！指揮中心回應了
姪子出遊6人斷魂台南！　姑丈擬「提國賠」批：道路設計不良

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

芳苑沿海慘遭廢土入侵濫倒！彰縣府鐵腕取締　環保局清查50處

屏東咖啡園區「烏拉魯茲部落」開幕　打造P-Coffee」品牌

春節前防搶演練　東港警有備無患讓民眾安心過好年

疫情緊張桃園持續建立完整防護網　已有396醫護解隔離

台鐵瑞芳=猴硐邊坡西正線搶修完畢　2月3日恢復全線雙向通車

善心團體捐52台家電助弱勢...電暖器＋洗衣機＋瓦斯爐＋除濕機

桃園新屋「廣濟堂」捐贈救護車　發揮濟公慈悲濟世精神

就業超前部署　台南就業中心助求職人牛轉人生　

市長黃偉哲慰問警義消　為守護市民24小時全年無休的打火兄弟打氣　

林右昌：基隆夜市不排除重啟人流管制　攤商戴口罩備隔板

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

芳苑沿海慘遭廢土入侵濫倒！彰縣府鐵腕取締　環保局清查50處

屏東咖啡園區「烏拉魯茲部落」開幕　打造P-Coffee」品牌

春節前防搶演練　東港警有備無患讓民眾安心過好年

疫情緊張桃園持續建立完整防護網　已有396醫護解隔離

台鐵瑞芳=猴硐邊坡西正線搶修完畢　2月3日恢復全線雙向通車

善心團體捐52台家電助弱勢...電暖器＋洗衣機＋瓦斯爐＋除濕機

桃園新屋「廣濟堂」捐贈救護車　發揮濟公慈悲濟世精神

就業超前部署　台南就業中心助求職人牛轉人生　

市長黃偉哲慰問警義消　為守護市民24小時全年無休的打火兄弟打氣　

林右昌：基隆夜市不排除重啟人流管制　攤商戴口罩備隔板

聽廖任磊建議　廖乙忠投球不再「過肩摔」

部桃轉院病患「突然肺炎死亡」　家屬悲痛：靈堂不敢設在家裡

買車抽中「一個女友」　男羞問：可以直接帶回家嗎？

練打用新球有感　周思齊：打不出長打，就打很多安打

在百年古蹟裡讀繪本！臺文館文學樂園、圖書室開幕　藏書8萬冊

頭髮黏膩、洗不乾淨！潤絲精別混搭洗髮精　食藥署曝NG原理

陸軍少校墜樓送醫不治　六軍團成立專案小組調查中

快訊／日本新冠疫情失控　10都府縣緊急事態延長至3月7日

周傳雄發聲護孟美岐：沒有誰應該是誰的導師！　「每一位都應受尊重」

修內規讓趙少康參選黨魁？　馬英九：江啟臣及中常委決定

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

10元飽覽海景　多良車站首日收一萬五

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

桃備援管線通水　解竹科缺水危機　

春節連假　桃園那些醫院有急、門診？

基隆敬軍贈春節加菜金　林右昌感謝國軍

年前交通大執法　內埔警加強7大違規取締

雲霧中的蒜頭大橋超美！攝影師等了1周

基隆新任秘書長、產發、交通處長佈達

婦迷途一整日　市民卡查出身份助返家

二兒子苦撐照顧失能老母14年

桃竹備援管線工程通水　帶動企業投資

基隆中山一路　迴轉車道改最外側車道

落實防疫「安心遊」　大溪子弟發口罩

李啟維：市府汰換行道樹要有配套

更多熱門

相關新聞

高市檢舉達人年削546萬！最強月收3萬6

高市檢舉達人年削546萬！最強月收3萬6

亂丟垃圾、吐檳榔汁、亂丟菸蒂，這些看似不起眼的小動作，一不小心可能就會被檢舉達人蒐證檢舉！高雄市環保局統計，2020年環境髒亂共開出2萬7418件罰單，裁處金額多達3958萬元，其中有68%罰單來自檢舉達人，2020年最賺檢舉達人平均月收就多了3.6萬元。

亂倒廢棄物賴不掉　台東「縮時攝影」全都錄

亂倒廢棄物賴不掉　台東「縮時攝影」全都錄

竹北生態園區旁　驚見千坪露天垃圾場

竹北生態園區旁　驚見千坪露天垃圾場

水電工燒廢棄物引惡臭　沒燒完的直接推下山坡

水電工燒廢棄物引惡臭　沒燒完的直接推下山坡

雲林縣春節垃圾怎麼倒！20鄉鎮運收時間出爐

雲林縣春節垃圾怎麼倒！20鄉鎮運收時間出爐

關鍵字：

廢棄物芳苑環保局

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面