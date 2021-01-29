亂倒廢棄物賴不掉！台東「縮時攝影」科技執法全都錄

▲▼民眾為求方便亂倒廢棄物，殊不知早已被縮時攝影機「全都錄」。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府藉由科技執法技術全面提升環保稽查人員效率。台東縣環境保護局目前於每日例行巡查工作時，針對易遭棄置廢棄物地點架設縮時攝影機，以精準掌握行為人棄置廢棄物的證據依法裁罰，遏止及杜絕違規情形一再發生。

環保局指出，部分民眾為求一時方便，會將垃圾丟棄在馬路旁或隨意棄置於偏遠且人煙稀少的地方，甚至將整包垃圾直接棄置大排水溝、溪流，影響市容與環境衛生。環保局強調，目前除例行定點或不定點巡查外，並採用科技執法，在易棄置熱點區透過縮時攝影技術進行蒐證。

環保局表示，去年度取締已逾百筆，違法事實明確之案件，環保局將依據「廢棄物清理法」第27條規定諭令限期改善，屆期仍未完成改善者，則依同法第50條處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

台東縣府呼籲，城市的清潔與整潔的環境才能帶來舒適的生活，請不要貪圖自身方便，將家中垃圾隨意丟棄，成為公德心淪喪及破壞市容的元兇，民眾若是遇到污染環境整潔情形可撥打公害陳情專線0800-066-666，089-221999#210，一同維護民眾生活品質。

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