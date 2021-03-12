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怪手挖2m深坑回填廢棄物　屏縣環警檢＋7河局聯手揪出黑心業者

▲屏縣環保局會同屏警、7河局等單位在萬巒鄉查獲回填廢棄物案 。（圖／環保局提供，以下同）

▲屏縣環保局會同屏警、7河局等單位在萬巒鄉查獲回填廢棄物案 。（圖／環保局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府環保局會同第7河川局及屏東縣警方在萬巒鄉查獲不肖業者利用怪手挖了2米深的坑洞回填廢棄物，查獲查扣機具，將傳訊相關人員到案，依廢棄物清理法擴大偵辦。

▲屏縣環保局會同屏警、7河局等單位在萬巒鄉查獲回填廢棄物案 。（圖／環保局提供，以下同）

▲怪手挖深洞回填廢棄物。

這是繼日前於三地門破獲非法棄置廢棄物案，環保局又再度聯手檢警持續展開強力稽查行動，於3月11日再度破獲非法掩埋廢棄物案。，處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。

11日上午屏東縣環保局接獲第七河川局巡查人員通報，立即與警察局屏東政府警察局刑警大隊及內埔分局偵查隊火速前往萬巒鄉一處偏僻地點，當時不肖業者正在非法掩埋廢棄物，該土地遭怪手挖逾2米深的坑洞並回填廢棄物。

環保局隨即報請屏東地檢署檢察官聲請查扣相關機具，並調閱沿途相關監視設施，目前環警檢已掌握相關情資，將通知涉案人士到案說明，後續除移送屏東地方檢察署偵辦外，亦將要求限期清除，避免造成污染擴散，影響民眾生活環境品質。

屏東縣政府重申打擊非法棄置的決心，已與警察、司法單位建立合作打擊犯罪模式，強力嚇阻不肖業者遏止污染環境之行為，一經查獲非法情事，即依法查扣相關機具移送地檢署偵辦，違規行為人除面臨刑責外，亦將被要求限期改善並依法求償不法利得。

環保局特別呼籲民眾對於閒置農地或廠房出租，應謹慎考量並深入瞭解承租之用途，避免租賃給可疑人士作為非法堆置處理廢棄物之場所，否則可能面臨龐大的廢棄物清除處理或土壤整治費用，將得不償失！民眾如發現污染行為，請立即撥打環保局公害陳情專線:0800-066666或08-7351928，以共同遏止不法業者非法堆置及處理廢棄物之污染行為。

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