雲林沿海蒜頭熟成進入採收季　北港警分局動員加強防竊

▲北港警分局為保護農民辛苦所栽種之蒜頭順利收成，於各農區增設巡邏箱，對發生竊案之治安熱點執行定點稽查。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林海線蒜頭已漸成熟，即將進入採收季節，蒜頭銷量後勢看漲，為防引來宵小覬覦。北港警分局，針對轄區之農民所種植之蒜田、曬場及儲存倉庫周邊，規劃設置巡邏箱加強防竊勤務執行，另派員至果菜市場、北港牛墟、大型傳統市場、家庭工廠宣導，從「竊、收、銷」三管齊下，加強防制勤務。

北港警分局為保護農民辛苦所栽種之蒜頭順利收成，於各農區增設巡邏箱，對發生竊案之治安熱點執行定點稽查、加強盤查人車等強化勤務作為，巡護範圍涵蓋北港、水林、口湖三鄉鎮，重點於入夜時段密集排定巡邏勤務，再暗、再偏僻的地方，也會盤點並加強巡邏、提高見警率。

北港警分局長顏偉丞表示，目前本產蒜頭每台斤價格約40到50元間，預期價格會更好，北港警方排定全天候、無縫隙巡邏，由各分駐(派出)所、協勤民力及農、漁、養殖業者，共同展開密集式的巡邏防制，呼籲鄉親若有發現任何可疑人事物，應立即通報轄區警方或110，以共同維護社會治安。

►Her今天推出「Outperform奧德蒙雨衣外套」





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林媽媽驚爆1歲女兒會嚼菸...公公教的！PO文速刪除 社會處急尋人

►變態魔化身幼師校園當獵場！「雲林暖男」偷拍女童私處傳雲端

►台西五港村反風車自救會抗議 推圍籬、衝警人牆險爆衝突

►雲林麥寮設第三接收站替代方案 張麗善：要工安絕不可行