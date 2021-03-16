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肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播判10年　法官：敗壞善良風俗惡性非輕

▲台南版N號房！肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播，賴男被判刑10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南版N號房！肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播，賴男被判刑10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南體重破百的31歲賴姓男子，涉嫌以「大姊姊」假冒網路身分，以贈送遊戲點數、道具、寶物利誘兒童拍攝猥褻照片、色情影片，直播裸體、自慰，變態側錄收藏，法官認為賴男敗壞善良風俗惡性非輕，以違反兒少性剝削防制條例等罪判刑10年。

台南地院刑庭庭長林臻嫺指出，賴性被告2017年11月12日及25日，2度利用友人託其照顧未滿7歲的孩童之機會，違反孩童意願，對其為強制猥褻及及拍攝孩童猥褻行為，儲存於其筆記型電腦內。賴男於2019年1月至2020年2月間，因玩「第五人格」網路遊戲，而認識其他被害兒童或少年，明知對方尚無成熟之性自主及判斷能力，及欠缺性隱私之自主決定意思，竟用行動電話，以LINE軟體與被害兒童或少年聊天，並以贈送遊戲點數或人物造型、道具之方式，引誘被害人進行猥褻視訊、或自行拍攝裸露胸部或下體之數位照片，電子傳送裸體照片予賴男既遂。

賴男以同手法引誘其他被害人等取得裸露照片後，再以要將影片傳給同學看等語，脅迫與其進行猥褻視訊，或以贈送遊戲人物造型，欲引誘其與之進行猥褻視訊，但遭拒絕而未得逞，而後脅迫以知道被害人之國小名稱、要回去學校找被害人等語，致被害人心生畏懼，而電子傳送裸體照片予賴晉廷既遂。

▲台南版N號房！肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播，賴男被判刑10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴男另又佯稱自己是高中女生，以此詐術使被害人限於錯誤，而拍攝裸露照片電子傳送予賴男。案經賴男因涉嫌毒品案件，經警方至其住處搜索，查扣行動電話1支，員警檢視發現該手機內有LINE對話內容與猥褻之電子訊號資料，再於2020年7月1日12時2分許，前往搜索，並扣得存有被害孩童猥褻電子訊號資料之筆記型電腦，而循線查獲上情。

法官認為被告賴男犯兒童及少年性剝削防制條例等7罪，因犯意各別，行為與對象有異，應與分論併罰，賴男利被害人懵懂無知、身心尚在發展，自我保護觀念未臻成熟，思慮亦未及成年人周詳，而以贈送網路遊戲人物造型、道具方式，或假藉為年齡相近女生以鬆懈被害人之心防，或佯裝對被害人備極關心之姐姐姿態，或以文字脅迫之方式，恣意要求其等製造猥褻行為之電子訊號供己滿足私欲，所為對被害人等身心健康危害至鉅，亦嚴重敗壞社會善良風俗，惡性非輕，他坦承大部分犯行，尚知悔意，未與被害人和解或賠償之犯後態度，兼衡其為高中畢業之智識程度；未婚、無小孩，前從事板模工作，需扶養父母、小康之家庭經濟生活狀況等一切情狀，賴男涉犯7罪，均累犯，定應執行刑為有期徒刑10年。

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肥男大姊姊誘拐兒童自慰直播善良風俗

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