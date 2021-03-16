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台版Ｎ號房！扮「大姊姊」拐幼童自慰開直播　變態男重判10年

▲台南版N號房！肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播，賴男被判刑10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南版N號房！肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播，賴男被判刑10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名體重破百的31歲賴姓男子，涉嫌以「大姊姊」假冒網路身分，以贈送遊戲點數、道具、寶物利誘兒童拍攝猥褻照片、色情影片，直播裸體、自慰，變態側錄收藏，若被害人反悔，賴男即以「要把影片傳給你爸媽」或「要到學校找你」等言語威脅被害人就範，檢警查出至少30人受害，台南地院16日下午依違反兒少性剝削防制條例等罪判刑10年。

▲台南版N號房！肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播，賴男被判刑10年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

31歲賴嫌於網路遊戲中結識數10名兒童，利用被害兒童無經濟能力，且年幼思慮未臻成熟，以通訊軟體line為工具誘使兒童拍攝猥褻照片、裸體自慰影片或視訊，賴男以「大姊姊」假冒網路身分，降低兒童戒心，並以贈送遊戲點數、道具、寶物利誘兒童拍攝猥褻照片、影片，若被害兒童事後反悔，賴男即以「要把影片傳給你爸媽」或「要到學校找你」等言語威脅被害兒童就範，行徑相當惡劣，受害兒童家長均不知情。

案經報請台南地檢署檢察官林慧美指揮偵辦，檢察官林慧美2020年7月1日指揮三分局持搜索票前往賴姓被告住處進行搜索，查得賴姓被告係自2019年1月27日至2020年3月25日間，透過網路或手機遊戲「第五人格」、「極速領域」結識亦有打玩該等遊戲之兒童、少年後，續以通訊軟體ＬＩＮＥ暱稱「果果」、「咦呦嘿」、「小猪猪佩騎」、「老鼠♡大米」進行聯繫，並以贈送點數商品等為對價關係、或佯裝為年齡相近之女性，騙取信任、或以要前往兒童或少年就讀之學校等脅迫方式，誘使或脅迫多名兒童、少年拍攝裸露胸部或下體之猥褻照片、影片，目前初步統計，受害兒童或少年人數約30人。

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