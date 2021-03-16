新竹市米粉標章上路　曲線九降風力抗對岸山寨品

▲新竹米粉標章。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

有關最近海外僑民投訴媒體表示新竹市米粉業者外銷美國的米粉竟標示「中國台灣省新竹市」一事，經了解，這家業者產品是在10幾年前就被對岸廠商仿冒，並冠以中國台灣省稱號，市府除譴責仿冒行徑，也呼籲消費者認明產品來源真偽。

新竹市政府表示，新竹市有得天獨厚的地理環境與「九降風」氣候，造就最具獨特味的新竹米粉，是新竹市最知名的傳統產業，最特別之處在於許多店家都是經過傳承的累積，是所有大新竹人對於家鄉的共同回憶，將好味道一代傳一代，入口的每一份米粉，都代表這城市的故事。為積極推廣新竹在地美食文化，米粉不但是「新竹味」，市府更持續協助業者行銷及創意發想，業者也會標示每包米粉的米含量，讓消費者能知道所購買的米粉來源，認明新竹出產的雙標章，就是新竹在地米粉。

新竹市政府產業發展處處長張力可表示，市府2021年(今)年起即輔導本市米粉商業同業公會，推出新竹在地的「米粉標章」，來強調新竹出產的米粉，而新竹米粉標章的圖案有稻米及代表米粉的線條，曲線象徵九降風，還有優良新竹米粉的中英文字樣，融合在地元素也走向國際化，將透過公會提供在地生產、在地品牌的業者使用，希望透過米粉標章來維護在地的特色產業及消費者權益。

產業發展處指出，市府積極協助本市米粉商業同業公會，而米粉業者也致力提振新竹米粉產業，研發製造口感、品質優良的米粉，讓消費者一眼即可辨認品牌，期許靠著讓消費者廣為接受的特性，發展外銷市場，建立新竹米粉的口碑與特色，除了讓消費者買得安心，並行銷新竹在地米粉的品牌形象。

新竹市米粉商業同業公會理事長鍾淑鈴也說明，新竹在地的米粉都有優良米粉的商標，業者生產的米粉產品須按食藥署的規範標示，請消費者要認明清楚，以免買到非新竹米粉的山寨米粉。