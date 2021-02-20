「好環境指標」食蟹獴現身竹市茄苳　農民歡迎：來吃鼠輩

▲新竹市立動物園獸醫野放食蟹獴 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農民慣稱膨尾貍的食蟹獴，因為全身有質硬而膨鬆的毛，像農民的簑衣，又稱「棕簑貓」。是中低海拔食肉目哺乳類，屬於二級保育類，在台灣的族群屬於特有亞種，主要棲息在乾淨溪流附近的森林，溪流生態狀態相當重要，自從水獺消失在台灣水域後（目前僅存金門），食蟹獴是現存唯一仰賴溪流討生活的食肉目動物。

新竹市政府產發處表示，食蟹獴是溪流環境的指標之一，有食蟹獴光顧的溪流，你會發現環境污染低、開發少。不過，人為開發、污染和獵補已經造成牠們的族群數量減少，共同維護我們的山林，保留野生動物生存空間，也是保護我們的家園。

產發處處長張力可說，近日農民發現食蟹獴誤入捕鼠籠，立即通報本府救傷，經送往新竹市立動物園檢查結果非常健康，只是有點餓，餵食雞肉，很快就吃完，也正常便便，觀察後可以原地野放。獸醫陳致吟說，原來捕鼠籠內並未放置肉類，可能是因為籠內有老鼠氣味，吸引食蟹獴進入誤觸機關被捕。陳獸醫表示，這隻食蟹獴還是自然食物崇拜者，加了營養劑的雞肉連碰都不碰，只吃無添加雞肉。

特生中心主秘鄭錫奇指出，食蟹獴為中低海拔溪流域闊葉林相不罕見的食肉目獴科動物，長相不像穿山甲一樣特殊，讓大家一下就認出來是保育類，所以救傷統計數量沒有像穿山甲這麼多，而且比較少被食用及利用，族群數量還稱穩定，不過，仍屬保育類野生動物，需要保育，為什麼會出現在香山農耕區域，仍有待田野調查生存狀況。

產發處表示，這是新竹市近年首次救傷食蟹獴，以前哺乳類野生動物救傷都以穿山甲、果子狸為主，能發現食蟹獴在新竹市活動真是又驚又喜，這種食肉目野生動物通常喜歡棲息在乾淨的溪流附近森林中，顯然，新竹市香山地區淺山保育良好，才能吸引食蟹獴進駐，希望大家一起保護山林，不要隨意開發山坡地，不要設陷阱捕捉野生動物，給子孫留下美好家園。