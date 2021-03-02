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新竹市成立「農林漁牧業普查處」　5月起全面訪查

▲新竹市副市長沈慧虹(左三)主持揭牌典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹(左三)主持揭牌典禮。（圖／新竹市政府提供）

記者蔡文綺／新竹報導

為辦理109年度農林漁牧業普查，新竹市政府今(2)日宣布成立農林漁牧業普查處，由新竹市副市長沈慧虹主持揭牌典禮。市府表示，將自110年5月1日至6月30日止，派員全面訪查本市6,500個農林漁牧單位，市府也邀請農漁牧民朋友支持訪查作業，提供詳實營運現況資料，以利擬定更好的農林漁牧政策。

新竹市長林智堅表示，新竹市雖為都會型城市，但市府仍致力於推廣農漁業發展，除每年舉辦茶花季、荔枝節活動外，並結合文化及創意推廣在地農業，如荔枝、好香米、蜂蜜、茶花、牛乳等，皆成功行銷新竹在地農業品牌。

漁業方面，新竹漁港是北台灣西海岸的漁業重地，市府除持續改善新竹漁港周邊海岸環境，讓漁民作業更加安全便利外，並推動新竹漁人碼頭計畫，讓新竹漁港發展兼顧漁業永續與公共休閒環境提升。

市府指出，藉由這次普查獲得的資訊，對市府制定各項農漁業政策將有相當大幫助，也盼農漁牧民朋友支持配合，讓普查順利圓滿達成。

沈慧虹指出，農林漁牧業普查是我國每5年定期舉辦的基本國勢調查。本次普查採「全面訪查」方式辦理，新竹市預計訪查6,500個經營單位。本次普查動員包含市府、所屬機關、區公所及民間人員人力約170人，農林漁牧業普查主要內容包含農林漁牧業經營現況、農地資源利用、農村家庭及勞動人口結構等資訊，作為政府規劃農漁業政策及資源分配之重要依據，因此普查統計結果廣泛受到政府相關部門及產官學界高度重視與運用。

農林漁牧業普查處長鄭淑芳表示，本次普查經普查員實地訪查了解經營類型後，可採「當面受訪」、「網路填報」、「留置填表」等多元方式填報資料。實地訪查期間為110年5月1日起至6月30日止。本普查資料僅作公務用途，為了讓民眾安心接受訪查，普查員將堅守「三不二會」原則，即普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問與普查表無關的資料、「不會」要求提供帳戶、存摺或要求匯款；普查員「會」佩戴普查員證、「會」遞送致受訪戶函以憑確認身分，故請新竹市農漁牧民朋友支持並安心接受訪查。

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