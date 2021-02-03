金牌農村「茄苳友善菜園」開工　竹市又一世外桃源

▲新竹市副市長沈慧虹體驗採收友善栽種蔬菜。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

來到茄苳社區就像進到新竹市的桃花源，這裡的花卉、蔬菜、水稻、鳥類及昆蟲就像專門為旅者準備，讓來到社區的遊客，有來到花園農莊的享受，茄苳有百年玉蘭花、百年客家大院、百年福德祠、生態小學、也生產友善蔬菜、更有專業茶花園區，還出產讓遊客回味的客家Q糍粑，不同季節提供插秧、收割等農事體驗。

新竹市副市長沈慧虹說，茄苳社區105年開始打造百年福德祠蝴蝶園區、環保公園及茄苳草寮，每一年都有新的驚喜，每一年居民合力創造新事物，也合力維持每一年的成果，在社區閒置空間廣植蜜源與食草植物，營造蝴蝶生態園區，也同時讓雜亂空間成為大家最喜歡的打嘴鼓(客語，意:聊天)所在，甚至成為及迷你茄苳國小的生態教室，讓人眼睛都亮起來，原來新竹市有這樣的世外桃源。

沈慧虹表示，茄苳社區有這麼豐富的生態和這麼熱情的市民，市府一定要支持，創造一處讓遊客安心體驗的唯美農耕園區，這一次市府向水保局爭取150萬元(含配合款)，要幫茄苳社區做出埤塘花園，用生態工法整建社區菜園，完成後會有散步道、休息平台，也會種植可以吃的花樹，未來作為茄苳社區友善耕種體驗園區，提供遊客體驗、社區共餐、學校食農教育等，用美美的園區來行銷乾淨種、清潔吃的友善耕作方式。

沈慧虹說，茄苳社區近年的努力讓社區環境改善很多，也凝聚居民的向心力，茄苳社區獲選成為新竹市金牌農村，今年5月要代表新竹市參加全國金牌農村PK，我們一起為社區加油。

產發處長張力可表示，茄苳社區以「園區式」規劃的概念，由小處著手，從居民凝聚力出發，由點到線到面循序落實整體藍圖規劃的精神值得新竹市各社區學習。現已完成的客家老宅曬穀場、農事體驗區與這次的『友善菜園改善工程』，可見其落實「生態教育園區」的堅持與態度，茄苳社區的未來發展令人值得期待。

產發處指出，新竹市第二屆金牌農村競賽已評審完成，獲選為新竹市金牌農村的社區，可以取得前往全國金牌農村決賽的門票，今年5月與全國各縣市金牌農村PK，茄苳社區勝出獲選為新竹市金牌農村，港北社區、虎林社區、香村社區獲選為優質農村。

茄苳里長古秀芬表示，很開心獲得新竹市金牌農村殊榮，社區已經在準備全國參賽工作了，也很感謝市府這次協助打造友善菜園，居民都滿懷期待，社區熱心志工自動提供當季蘿蔔糕及客家傳統麻糬當伴手禮，也邀請大家來茄苳社區參加農食輕旅行。