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走過50個年頭　新竹文青熱點「東門市場」年底將升級2.0

▲東門市場將投入5300萬經費改善。（圖／新竹市政府提供）

▲東門市場將投入5300萬經費改善。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市必遊景點東門市場全天候提供各式異國美食，是竹市最熱鬧常態「夜市」，新創立飲食攤從4年前僅個位數，成長到如今超過一百攤，新竹市長林智堅今宣布，東門市場將投入5300萬經費改善，商家、消費環境硬體升級，除外牆拉皮、耐震補強，也增設220V電路系統，營業電器使用更安全方便，也透過隔熱防水工程，改善夏季炎熱與漏水問題，全案將不影響市場運作，預計年底完工。

東門市場今舉辦開工典禮，新竹市副市長沈慧虹代表出席時指出，東門市場建築已有50年歷史，市場安全是我們非常重視的事情，本次工程很重要的部分就是進行建築耐震補強，讓市場可再用幾十年，未來可成百年市場。

另為了讓受歡迎的東門市場環境更舒適，市府不僅將空攤轉為東門青年基地，更持續改善通風、照明、整建廁所等硬體設施，含本次工程已累積投入6千萬改善，吸引許多創意美食名店進駐，也讓東門市場成遊客必訪景點，網路討論度極高。

新竹市政府產發處長張力可表示，白天的東門市場為早市，吸引許多買菜族，晚上的東門市場搖身變美食街，更是許多年輕人晚餐、消夜首選。不論是日間還是夜間攤商，老攤位或是新攤商，都對於市場環境的改善都有著相同的期待。

產發處指出，市府積極突破傳統市場工程的招標困境，東門市場建物整修及耐震補強工程2020年底發包，並盡量避免影響攤商營運。市場翻修完成後，將提供在地青年更多、更優質的創業圓夢空間。

產發處表示，東門市場變文青熱點後，硬體設備跟不上攤商需求，尤其攤商受限於缺乏220V電路系統，往往無法購置更高規格冰箱，另遇下雨或炎熱，也有漏水、通風不佳問題，市府將投入5800萬改善，也增設污水處理設備讓排水設施更完善。

產發處表示，針對其他公有市場，新竹市政府進行盤整檢討，爭取到1258萬元經費改善各市場軟、硬體設施，盼活化各傳統市場，提供民眾更高品質的市場購物環境。

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