高雄毒窟被抄現場還原！8童尖叫哭泣　離譜媽又懷孕毒品就放床邊



▲檢方於房內救出8名幼童，可見屋內環境不佳，毒品甚至就放在床旁的小櫃子上。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名2個月大的男嬰去年11月間猝死，經法醫相驗後發現男嬰血液、尿液內含安非他命成分，疑生前遭人施打毒品。對此，高雄地檢署著手偵辦，本月11日前往男嬰住處搜索後，確實查獲毒品，且就放在床頭櫃等孩子容易拿到的地方，8名兒童就這樣長期置身毒窟內，且誇張的是，周女目還懷有身孕，目前孩子都已交由社會局安置。



回顧整起事發經過，檢方去年11月11日接獲警方報驗通知，一名2個月大男嬰死亡，會同法醫趕赴相驗，並於隔天於高雄市立殯儀館解剖，並確認死因系因支氣管肺炎併水腫而死亡，初步排除他殺嫌疑，但過程中發現男嬰血液、尿液均含有第二級毒品甲基安非他命，疑似生前遭人施用毒品，便主動簽分偵辦，指揮前鎮警分局、婦幼警察隊共組專案小組。

據了解，周女與先生和公公婆婆同住，家中還有叔叔、大伯、大姑，還有8名2歲至8歲以下的幼童，檢方於今年3月11日指揮專案小組持法院搜索票，前往男嬰住處搜索，當場扣得第二級毒品安非他命2包、吸食器2組及電子磅秤1台等物，並依法以現行犯將男嬰的母親、姑丈及伯父逮捕，3人坦承施用毒品。

但誇張的是，3人都會在房間吸毒，這個房間還有8名兒童同住，辦案人員一進房內環境相當凌亂，入內搜索找尋分散在房間中的毒品，有的就放在床旁的小櫃子上，邊搜索一旁還伴隨著小孩哭鬧尖叫的聲音，而毒品就直接放在小孩隨手可得的地方，讓辦案人員直呼太誇張。

男嬰媽媽周姓女子去年才剛失去了2月大的孩子，現在又懷有身孕，卻因為吸毒被逮，男嬰生父平時也與他們同住，不過在檢方搜索時，因躲債不在家中，15日被拘提到案，16日進行複訊，也被列為被告。

高雄市政府社會局以協助處理轉介，8名兒童至醫療院所進行驗傷、身心評估及緊急安置事宜。經醫師評估後，8名兒童皆有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，因此，全案檢方將繼續釐清8名兒童發育遲緩的原因，是否與接觸毒品或照護不良有關。也啟動緊急安置照顧8名孩童，目前孩童安置狀況穩定，若檢驗無虞，待檢方偵查結束，後續將輔導孩童父母接受親職教育，並持續關懷家戶和孩童狀況。

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