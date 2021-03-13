夾娃娃不換零錢「偷偷換這個」　出貨手「很機車」每3天刷1輛

記者邱中岳／台北報導

北市刑大科偵隊在2020年曾經逮捕1名男子持毒，但認為該名男子身懷大量毒品又辯稱自用展開追查，最後發現男子根本就是在販毒，還選在夾娃娃機店交易，且每次透過友人，申請共享機車、汽車帳號代步，增加警方查緝上的困難。

警方調查，32歲的鄭姓主嫌，在2020年曾經持毒遭警方逮捕，當時身上藏有各式毒品，但卻辯稱自用，警方聞聲不動展開後續追查，發現鄭姓主嫌根本就是販毒集團的「出貨手」，負責運送毒品販賣牟利。.

▲警方曾查獲鄭男持多種毒品，續追後發現鄭男竟是販毒集團「出貨手」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，鄭姓主嫌下游有1名42歲的黃姓藥腳，黃姓藥腳有設置夾娃娃機台，竟與對方相約在人潮眾多的夾娃娃機店面交，警方追查，鄭姓男子還透過朋友申請各式不同的租車帳號，利用出租汽車、機車代步，躲避警方查緝。

鄭姓主嫌主要負責販毒集團中「出貨手」的角色，負責將毒品送到每個藥腳手上，狡猾的鄭男利用朋友申請帳號之外，甚至3天就換汽機車，有時候還會搭乘大眾運輸工具代步。

▲警方發現，鄭姓男子竟選擇人潮較多的娃娃機店面交，企圖利用人潮躲避警方追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在10日分批前往鄭姓主嫌以及黃姓藥腳位於士林的家中搜索，在鄭姓主嫌包包內搜出各式毒品，其中包括一粒眠、安非他命以及55包咖啡包，訊後依照毒品罪嫌將鄭、黃2人送辦。

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