板橋載瓦斯大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮刀攔車…下一秒超糗

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子開車駛出停車格時，一名送瓦斯的機車騎士行經按喇叭示警，男子不滿將他攔下，過程中起口角進而在街上拉扯，男子氣憤地從車上拿出一把彈簧刀示威，短暫推擠後各退一步離開，警方獲報攔住男子，在他車上及友人身上起獲毒品咖啡包及2把彈簧刀，訊後依毒品罪、社維法移送。

▲屁孩持彈簧刀與送瓦斯大叔在街上拉扯 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，15日下午2時許，19歲古姓男子與20歲劉姓友人，開車準備駛離板橋區廣權路上停車格時，45歲羅姓瓦斯店員工剛好經過，擔心發生碰撞，於是鳴按喇叭示警，古男聽到不滿上前攔車，雙方在馬路上起口角拉扯。

古男疑自覺身材懸殊，彎腰鑽進車內拿出一把彈簧刀作勢攻擊，雙方又一陣推擠，最後兩人各退一步離開，沒有繼續衝突，但目擊民眾已經報案，警方快速抵達現場攔下古男，在車內查獲毒品咖啡包，及在2人身上各起獲1把彈簧刀。

▼警方獲報將他攔下，起獲毒品咖啡包跟2把彈簧刀。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方將2人帶回派出所偵訊，並通知羅姓瓦斯店員工前來說明，但他表示不願提告，訊後依毒品危害防制條例及社會秩序維護法移送新北地檢偵辦。整個過程也被民眾拍下貼到臉書社團《爆廢1公社》，網友戲稱「敢攔載瓦斯的，這車的人吸了多少？」，「年輕人不講武德」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼民眾在臉書貼文 。（圖／記者陳以昇翻攝）