高雄男想「鬆一下」上網找純按摩　掏15萬買點數...這下慘了



▲男子上網找按摩不料卻遇上詐騙。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市一名男子上網找按摩服務，不料遇到詐騙集團，對方一開始請男子以遊戲點數方式付款，陳男到超商共買了27筆約5千至1萬點不等的遊戲點數，共計15萬1千元，將購買之序號告知對方後，便再也無法聯繫，陳男驚覺遭詐騙便報警處理。

高雄這名45歲的陳姓男子於5日於網路找尋按摩服務，經聊天室認識一名陌生男子，自稱可以提供相關服務，雙方進而改以通訊軟體LINE聯繫，男子請陳男以遊戲點數方式付款，陳男到了超商買了27筆約5千至1萬點不等的遊戲點數，共計15萬1千元整，而陳男將購買之序號告知該男子後，便再也無法聯繫，陳男驚覺遭詐騙便報警處理，不料對方還語帶恐嚇要他不能報警。

▲左營分局新莊派出所所長柯政男表示，已依規定開立受理案件證明單偵辦 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

左營分局新莊派出所獲報後依規定受理，但因對話紀錄遭對方收回，警方先依照詐騙案件的類別，製作筆錄並開立「受理案件證明單」，全力偵辦查緝中。警方強調無論是「假檢警」、「冒稱與警方熟識」、「詐騙後威嚇不得報警」，均屬常見的詐騙話術，民眾如有接獲類似訊息，可直接撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線詢問查證，以免受騙上當。

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