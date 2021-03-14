印「藍寶堅尼LOGO」1包500元！他一條龍經營吸引年輕人…下場慘曝

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府警察局自2月起，順利檢肅縣內治平目標3人及幫眾成員21人到案；掃蕩新興毒品分裝場與二級毒品工廠各1座，起獲毒品咖啡包571包、各級毒品139.65公克及查緝各類毒品案件85件；瓦解槍械改造工廠1處，起獲制式槍枝1把、火藥式槍械9把，子彈453顆；另查獲轄區賭博案件30件77人，查扣賭資48餘萬元。

▲▼南投警方破獲新興毒品分裝場。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方指出，以張姓主嫌為首的販毒集團，利用人聲鼎沸、人群混雜的菜市場內民宅作為掩護，從事毒品咖啡包分裝場不法勾當，該集團自購封口機、包裝袋等器具，從進料、混調、裝袋、封口至販賣一條龍經營，為與其他販毒集團區隔，竟在咖啡包上印上國外名車廠牌「藍寶堅尼」標誌LOGO，吸引年輕藥腳目光，再以每包500元販售牟利。

南投縣政府警察局刑警大隊持搜索票突襲市中心市場民宅，成功瓦解該新興毒品咖啡包分裝場，現場查扣二、三級毒品咖啡包成品571包及尚未使用的包裝袋、封口機、電子磅秤等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送南投地方檢察署偵辦中。

南投縣政府警察局強調，為防護民眾免於遭受危害，將持續進行掃黑、肅槍、緝毒及查賭行動，另對為黑道幫派、不良聚合及其所經營、圍事或依附之場所，規劃臨檢勤務與結合縣政府主管機關聯合稽查之第三方警政強力執法，徹底斷絕金源，不容許不法份子危害治安這片淨土。