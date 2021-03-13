　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

刷卡像吸毒！MIT研究曝相同「反應」　比現金花更多

▲▼ 信用卡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲現代人很常使用信用卡消費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭家榮／綜合報導

近年來，愈來愈多人使用信用卡或電子支付取代現金消費，也讓購物支出遠比只用現金消費大幅提高。最新研究發現，刷卡購物而刺激大腦神經的反應和吸毒成癮的人相同。

綜合外媒報導，麻省理工學院（MIT）的一項研究顯示，信用卡消費和古柯鹼、安非他命等成癮性藥物在大腦中觸發的化學反應相同。研究人員發現，使用信用卡無論花費多少，都容易忽略成本，因此能夠不斷鼓勵消費。

此外，研究也顯示，不同的信用卡可以激發出不同的欲望，例如用在飯店住宿和休假日的卡，比起汽機車加油的卡，產生更多消費的欲望。

▲藥物,毒品,吸毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究顯示信用卡消費和成癮性藥物在大腦中觸發的化學反應相同。（圖／取自免費圖庫pixabay）

該研究的合著教授普雷萊克（Drazen Prelec）表示，大腦中的獎賞機制被由信用卡購物所刺激的獎勵行為所激發，而將信用卡拿在手上的行為和愉快購物有關。

研究人員針對使用信用卡和支付現金來購買日常用品的受試者進行大腦掃描，發現支付現金購物並沒有激發大腦中的「獎賞機制」。這項研究說明了，使用信用卡比支付現金購物更容易超支的原因之一，研究人員也不排除新的消費、支付模式也可能刺激「獎賞機制」，讓人們的財務狀況不自覺地愈來愈困窘。

ET快訊
錢薇娟驚傳病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去
她靠跳繩1個月瘦6KG　醫證實「加關鍵1動作」鏟肥肉：還能長
生前最後留言「你不要後悔」！高雄女2樓上吊亡　警將請下遺體
遭熱依娜寫歌嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語笑回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

刷卡像吸毒！MIT研究曝相同「反應」　比現金花更多

緬甸紀念1988年遇害學生　示威者6人遭安全部隊射殺

鯊魚在身邊游！63歲女救生員遭狂咬送醫　海岸線封閉30km緝凶

廚師烹調失誤！午餐麵條炸太硬　日小學7師生牙齒受損送醫

16歲愛女失蹤急報警…LINE對話曝真相「鬼父蹂躪她7年」！

南韓AZ疫苗未現「血栓」病例！當局呼籲民眾放心：不暫停施打

平均每秒撒121萬元！拜登紓困案支出驚人　專家：恐是政治陷阱

14歲少女被扔河中成浮屍！曾遭前男友痛毆　散佈裸照狂罵「妓女」

她視訊開庭「眼神怪怪」！檢察官一看驚覺不妙　機警救了受暴女

這才11歲！日本「超仙少女」登時尚雜誌爆紅　網驚呆：太不科學

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

辣妻客廳脫剩內衣給老公驚喜　公公進門撞見！嚇到逃離現場

刷卡像吸毒！MIT研究曝相同「反應」　比現金花更多

緬甸紀念1988年遇害學生　示威者6人遭安全部隊射殺

鯊魚在身邊游！63歲女救生員遭狂咬送醫　海岸線封閉30km緝凶

廚師烹調失誤！午餐麵條炸太硬　日小學7師生牙齒受損送醫

16歲愛女失蹤急報警…LINE對話曝真相「鬼父蹂躪她7年」！

南韓AZ疫苗未現「血栓」病例！當局呼籲民眾放心：不暫停施打

平均每秒撒121萬元！拜登紓困案支出驚人　專家：恐是政治陷阱

14歲少女被扔河中成浮屍！曾遭前男友痛毆　散佈裸照狂罵「妓女」

她視訊開庭「眼神怪怪」！檢察官一看驚覺不妙　機警救了受暴女

這才11歲！日本「超仙少女」登時尚雜誌爆紅　網驚呆：太不科學

直擊／張誌家首次直播拍賣！登場60秒粉絲送暖　狂賣102條貔貅手鍊

比特幣匯價飆歷史新高　一度衝破「6萬美元」

義守重返4強先與世新「內外大對決」　盼再闖UBA決賽拚首冠

刷卡像吸毒！MIT研究曝相同「反應」　比現金花更多

梁詠琪6歲愛女「暴風抽高」！　身高直逼她胸口…優良基因惹網驚

黨主席改選投票年中登場　國民黨催黨費：繳清才具投票權

世新首闖UBA 4強！土、洋連線瞄準首冠　「新X因子」成關鍵

田馥甄露「罕見部位」仙氣破表！　曝光高雄演唱會進度

台啤賞台銀下半季首敗　九太中止7連敗驚險退璞園

狂飆155公里沒用　古林睿煬：太慢進入狀況

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

國際熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」遺體找到了　

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

少婦拍兒子PO群組　裸體全被公公看光

每晚4女侍寢！19歲嫩模曝富豪父荒淫生活

別再摺棉被！專家曝「浪費時間」10習慣

梅根8點神似戴妃　巧合還是模仿

陰莖遭「剁下塞嘴」！他頭插斧頭慘死

「中國地圖遮台灣」南韓動畫遭陸網檢舉下架

4男樹下躲雨遭雷擊　畫面曝光

今天的緬甸是怎樣煉成的？

父看「廁所謎片」驚見主角是國一女兒

2歲女童餓死　DNA顯示「外婆」才是她媽

佛洛伊德家屬7.6億台幣和解

更多熱門

相關新聞

夾娃娃不換零錢「偷換這個」　出貨手「很機車」

夾娃娃不換零錢「偷換這個」　出貨手「很機車」

北市刑大科偵隊在2020年曾經逮捕1名男子持毒，但認為該名男子身懷大量毒品又辯稱自用展開追查，最後發現男子根本就是在販毒，還選在夾娃娃機店交易，且每次透過友人，申請共享機車、汽車帳號代步，增加警方查緝上的困難。

男被警盤查PO文稱「遭搶錢包＋搜身」　打臉影像曝光

男被警盤查PO文稱「遭搶錢包＋搜身」　打臉影像曝光

信用卡這樣用　省錢還增加回饋

信用卡這樣用　省錢還增加回饋

繳保費高峰期已過！　1月信用卡業務月減428億　

繳保費高峰期已過！　1月信用卡業務月減428億　

桃警「掃黑行動專案」 7天36人到案

桃警「掃黑行動專案」 7天36人到案

關鍵字：

信用卡毒品吸毒MIT獎賞機制

讀者迴響

熱門新聞

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

快訊／罔腰道歉了！300字改口揭假孕真相

《狗蛋》楊小黎破尺度「全脫了」

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面