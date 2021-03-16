各部會「藻礁報告」數字不一　蔣萬安轟：到底誰說謊？

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／取自蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

立院社會福利及衛生環境委員會21位立委15日赴桃園大潭藻礁區，邀集經濟部、環保署、營建署、台電、中油等與環團對話。與會的國民黨立委蔣萬安表示，經濟部書面報告施工中的三接說沒有新增填地，但無論是環保署、海保署書面報告，卻說有填區，分別是21公頃、62.4公頃的新增填區，到底是哪個單位在說謊？或刻意誤導民眾？

蔣萬安指出，經濟部一直說「已經從232公頃縮減為32公頃，侷限『工業區』」，但事實上，卻忽略其他部會、環團強調海域開發範圍是指工業港區，也就是設碼頭、防波堤、挖航道的總海域開發面積超過900公頃，並未縮小。



蔣萬安表示，台電去年12月強調三接不蓋台灣電力備用容量是短少2.4%，但公投成案後卻改口說少6%？中間差異的計算基礎跟標準在哪裡？也沒說清楚。



蔣萬安說，環團的訴求很簡單，牽涉到能源政策、環境保護的重大議題，政府不該漠視60萬連署公投背後代表的民意，應立即舉辦聽證會，把更多的資訊公開攤在陽光下供各界檢視，讓政府機關代表、環團代表，針對問題爭點好好的說清楚、講明白，「藻礁永存」不該只是口號，而是要付諸行動。

▼桃園大潭藻礁。（圖／記者徐政璿攝）