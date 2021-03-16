尷尬！綠委批「踩藻礁」探勘...同黨立委皆在場　蔡英文一張被挖出

▲蔡英文2013年探勘桃園藻礁。（圖／取自珍愛藻礁公投發起人潘忠政臉書）

記者徐政璿／台北報導

立法院衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍15日率朝野立委、行政單位和環團考察桃園大潭藻礁，卻遭民進黨立委鄭運鵬批評帶頭踩藻礁。不過，陳玉珍隨即貼出總統蔡英文2013也踩在藻礁上的照片，國民黨立委林奕華也秀出現場照，包含民進黨立委蘇巧慧等幾位綠委，以及經濟部曾文生次長也都在場探勘。

本次探勘行程，行政部門出席代表，包括經濟部次長曾文生、環保署長張子敬、能源局長游振偉、中油總經理李順欽、台電總經理鍾炳利。

立委部分，國民黨出席的有陳玉珍、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、林奕華；民進黨出席的則有陳瑩、洪申翰、黃世杰。

面對鄭運鵬批評踩在藻礁上探勘，陳玉珍表示，「愛這片土地，少一點抹黑」，事實上，在去之前，她在14日就打電話詢問珍愛藻礁公投發起人潘忠政，實地考察的時候，是不是可以踩在藻礁上？「潘老師說可以，這個是好的，表示我們實際的去親近大自然，去親近這一塊土地！」

潘忠政15日晚間也以「藻礁可以踩嗎？」為文在臉書撰文表示，國會議員質疑要保護藻礁卻帶著群眾踩在藻礁上是什麼意思，「意思大了」，住海邊的先民自古以來就踩著藻礁彼此依存。

潘忠政指出，當藻礁懸命在政府奪命的開發案，動輒數百公頃的礁體要被鏟挖活埋，理性的公民引導著想要了解她的民眾踏上藻礁，認識藻礁，這是應和著珍古德博士說： 「唯有了解才會關心，唯有關心才會行動， 唯有行動，生命才有希望」的旨意。

潘忠政說，在大潭藻礁的南方，已經由政府劃設為野生動物保護區的觀新藻礁，實際上也是歡迎民眾進入永續利用區、緩衝區去認識她、了解她，「這種和藻礁輕柔的、善意的互動，我們認為意義非凡。」

潘忠政反批鄭運鵬，倒是對要破壞藻礁數百公頃，未來可能造成此處藻礁生態系崩毀的開發案未置一詞；卻對急於一睹廬山真面目，期待認識她、守護她的民眾報以譏嘲，「這邏輯我是不懂。」

前往探勘的國民黨立委林奕華也在臉書貼文表示，民進黨包含蘇巧慧等幾位立委，以及中油高層跟經濟部曾文生次長也都在，更早之前的蔡英文在2013年也踩過，歡迎鄭運鵬「關心」一下蔡英文。

林奕華諷刺，鄭運鵬是桃園在地立委，如果真的關心過藻礁，應該知道藻礁是不會被「踩壞」，但在藻礁上或附近建立第三接收站絕對會是生態浩劫，請民進黨不要再轉移焦點，認真守護藻礁，或大家公開就爭點來辯論，討論議題很難嗎？

▼中油高層、經濟部次長曾文生探勘藻礁。（圖／記取自立委林奕華臉書）