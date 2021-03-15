鄭運鵬指控帶頭踩藻礁　陳玉珍PO蔡英文照反擊

▲鄭運鵬批評一兩百個人勘查藻礁，直接踩進去礁岸。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）



記者黃巈禾／台北報導

由立法院衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍發起15日考察大潭藻礁的活動，朝野立委、相關部會和環團都與會。未料，民進黨立委鄭運鵬在臉書貼出一張現場照，批評陳玉珍帶頭踩藻礁。陳玉珍隨即貼出總統蔡英文2013也踩在藻礁上的照片，「請鄭運鵬委員也大力譴責一下蔡總統吧！」

鄭運鵬表示，陳玉珍帶領的團隊，在退潮要看藻礁的時候，竟然是幾百個人直接踩進去，有點嚇一跳，因為藻類很脆弱，也可能不小心踩到生物，一踩就會死掉，幾百個人踩進去，他是站在沙灘上不敢踩進去，目送他們走到海邊，再看他們走回來，「今天是生態考察，生態考察在做這樣的行為，我沒辦法解釋，我希望帶隊進去的人要好好說明一下，這樣踩踏的行為，是對的嗎？」

對於民進黨立委都沒踩進去嗎？鄭運鵬則說，「我不知道有誰進去，因為我一到的時候，裡面已經兩三百個人了，我是嚇到而已，我不知道裡面到底有誰」，但顯然召委也進去，召委要說明一下，是不是破壞的行為，還是為了考察一定要進去。

▲陳玉珍指蔡英文也踩藻礁。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍）



對於鄭運鵬的指控，陳玉珍在臉書表示，「愛這片土地，少一點抹黑」事實上，在去之前，14日就打電話詢問潘忠政，實地考察的時候，是不是可以踩在藻礁上？「潘老師說可以，這個是好的，表示我們實際的去親近大自然，去親近這一塊土地！」她奉勸鄭運鵬，多花一點心思在如何保育這塊土地上，少花一點心思在抹黑不同黨派的同仁！

此外，陳玉珍也PO出蔡英文的照片，並表示，「附上蔡英文總統2013也踩在藻礁上的照片，請鄭運鵬委員也大力譴責一下蔡總統吧！」