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房間好多蒼蠅又臭！剪開床墊發現死老鼠　她崩潰：每天都睡在上面

房間好多蒼蠅又臭！剪開床墊發現死老鼠　她崩潰：每天都睡在上面。（圖／翻攝自看看新聞Knows）

▲新買床墊竟然有死老鼠。（圖／翻攝自看看新聞Knows

記者李振慧／綜合報導

廣東珠海市一名女子近來發現家中臥室老是會有大量蒼蠅聚集，還飄出一股噁心臭味，然而她和丈夫翻遍每個角落卻都找不到原因，直到在床墊上摸到一塊鼓起硬塊，打開一看竟然看到一隻死老鼠，把他們給嚇了一大跳。

《看看新聞》報導，黃姓女子13日剪開家中床墊，意外在裡面發現了一隻死老鼠，她表示，當初和丈夫為了尋找臭味來源，把整個家都找遍了，就連空調也打開來看，但都沒有老鼠影子，沒想到竟然是在每天躺在上面睡覺的床墊裡，「一想到我天天和床上的老鼠一起共枕，真的是雞皮疙瘩都起來了」。

黃女表示，床墊是她在一家名叫「北極絨床墊工廠店」的淘寶店購買，當初以人民幣119元（約台幣516元）購買，聯絡賣家後對方願意全額退費，但要她刪掉網路評論，「現在不是錢的問題，這真的是關乎身體健康的問題，一不小心我們感染鼠疫怎麼辦，寶寶還小，都在床上玩的」。

賣家客服主管董先生最後同意黃女全額退費，另外加人民幣66元（約台幣286元）補償金，並承諾1個月內若黃女與家人因為老鼠出現不適症狀，可報銷一切費用。目前黃女已將床墊退回廠商查明原因。

▼女子一家人竟然每天睡在死老鼠上。（圖／翻攝自看看新聞Knows）

房間好多蒼蠅又臭！剪開床墊發現死老鼠　她崩潰：每天都睡在上面。（圖／翻攝自看看新聞Knows）

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