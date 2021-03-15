外遇被抓到！人妻聯手綠帽夫殺「小王全家」　11個月女嬰也慘死

▲人妻外遇被發現，竟然和丈夫殺害小王。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

河南鶴壁市一名男子發現妻子外遇，竟然和對方聯手跑去殺害小王一家人，導致小王一家四口慘死，只有一名女兒因為在別的房間睡覺逃過一劫，年紀最小的死者僅11個月大。男子因為殘忍行為近來被判處死刑，妻子則被判12年刑期。

35歲劉姓男子去年1月發現被李姓妻子戴綠帽，竟然出現想要殺死陳姓小王的想法，2月26日向妻子提議獲得同意後，2人隔日早上7時左右，帶刀潛入陳男家中，刺死當時仍在睡覺的陳男、陳男妻子，與11個月的小女兒。

陳男的母親聽到聲響被吵醒，過來查看也被殺害，而睡在其他房間的4歲女兒，因為沒有動靜則幸運逃過一劫。劉男與妻子開車逃離現場，後來主動報警自首，被當局逮捕後以故意殺人罪起訴。

死者叔叔表示，當時他接到村民電話，說死者家門前出現了「一條血路」，他立即前往現場發現死者家門是開的，走到臥室發現死者一家人都倒在床上，附近還有一大灘血跡，恐怖的景象讓他震撼不敢相信。

本案去年10月開庭，劉男表示，妻子不是與他共同犯罪，因為在行凶過程中對方其實有攔阻。2名被告的律師希望，法官能考量到他們當初主動投案自首，能夠減輕刑責，法院查明李女為了奪刀，造成手部與肘部有刀傷，近來一審判決劉男死刑、李女12年刑期，並賠償死者家屬13.6萬餘元（約台幣59萬元），不過死者家屬不服提出上訴，案件仍在審理中。

▼死者陳姓夫妻與女兒生前合照。（圖／翻攝自華商報）

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