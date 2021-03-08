56歲男神奇「二次發育」突然長高增胖　四肢肥大手指變2倍粗！

▲男子手腳變成正常人2倍大。（圖／翻攝自微博／看看新聞Knews）

記者李振慧／綜合報導

廣東江門一名56歲男子近來神奇「二次發育」，身高突然長高四肢也變大，腳已經大到最大號的鞋子都塞不進去，手指更是一般人的2倍粗，體重也直線上升，檢查發現顱內竟然長了腫瘤。

《澎湃新聞》報導，56歲男子江坤（化名）在學校任職保全，原本168公分的他近年來突然長高至171公分，體重也莫名暴增25公斤，胖到90公斤，然而家人與他卻都不太在意，以為只是單純的中年發福，然而近日卻感到劇烈頭痛，右眼無法睜開。

醫生表示，江男額骨、頭骨以及四肢明顯變粗變大，且皮膚粗糙、口唇變厚、舌頭變大、發音有障礙，最後確診罹患生長激素型垂體瘤，因為生長激素型垂體瘤導致生長激素過度分泌，才會出現肢端肥大症，幸好手術過後，頭痛與右眼睜不開的症狀已獲得改善，不過骨骼變大等損傷則無法改善。

江男表示，因為手腳變大，學校孩童時常喜歡和他比手的大小，他還以為自己只是單純二次發育。醫生表示，由於肢端肥大症帶來的改變通常是逐漸發生，所以第一時間很難發現，但民眾若發現自己有臉部骨骼生長、手腳變大等症狀，一定要及時到醫院治療。

▼男子突然長高還以為自己二次發育。（圖／翻攝自微博／看看新聞Knews）

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