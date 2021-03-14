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廣東發現奈及利亞變種病毒！傳播力更強、可能造成二次感染

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

▲大陸已展開新冠疫苗施打。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

據大陸媒體報導，廣東省疾控中心12日從兩例境外輸入新冠肺炎病例的鼻咽拭子中首次發現B.1.525奈及利亞突變株。這是廣東繼1月2日在一名英國輸入病例的咽拭子樣本中發現了B.1.1.7突變株、1月6日在一例境外輸入南非籍病例的咽拭子中分離出501Y.V2南非突變株以來，再次發現新冠病毒突變株。

廣東省疾控中心指出，該兩名病例均為境外輸入的無症狀感染者，在閉環管理中被發現，分別於2月21日、2月22日報告為無症狀感染者，目前仍在醫院接受集中醫學觀察。

廣東省疾控中心提到，3月5日收到廣州市疾控中心上送的兩名病例鼻咽拭子樣本，立即開展病毒分離和基因組測序分析工作，3月12日上午，通過對原始樣本基因測序分析，結果提示為B.1.525亞型，奈及利亞突變株。

廣東省疾控中心強調，先後發現新冠病毒英國突變株、南非突變株及奈及利亞突變株，均是對境外輸入病例樣本進行回顧性基因測序分析發現，這些病例都能被廣東省靈敏的疾病監測系統捕捉到，及時被納入閉環管理，造成社區感染的風險極小。

奈及利亞突變株已在全球26個國家發生傳播，有研究發現，奈及利亞突變株讓病毒傳播力增強，容易導致抗體中和逃逸現像出現，可能導致感染過新冠肺炎病例再次感染。

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

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