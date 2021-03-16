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鼻根長痘擠一下…3天後「語言功能喪失」癱瘓　細菌竄腦狂擴散

▲▼擠痘痘癱瘓。（圖／翻攝自江蘇公共新聞頻道）

▲陸男擠痘痘後癱瘓。（圖／翻攝自江蘇公共新聞頻道）

記者鄭思楠／綜合報導

臉上冒痘，用手擠一擠，很多人都做過。南京一醫院近日接診一名46歲的患者，他就因為擠了鼻根位置的一顆小痘，引發顱內膿腫，三四天後就喪失語言功能，一度病情危重！醫生提醒，人臉上有一個「危險三角區」，這個區域的痘痘千萬不要隨便擠！

據《江蘇公共新聞頻道》報導，患者回憶表示，「當時，眉毛中間、鼻根這邊長了膿，白色的，兩毫米大小，自己擠的，三四天以後講話不清楚，頭昏眼花。」

患者急被送醫，隨後確診為顱內膿腫，並且膿腫位置很深，非常危險，必須立即住院治療。

南京腦科醫院神經外科副主任醫師羅正祥說，「右側這個地方形成一個膿腫，這個膿腫不是很大，但是水腫很厲害，原因就是膿腫的毒性很強，導致病人一側肢體癱瘓，同時語言功能也不行，先給他保守治療，最後給他做一個微創的手術，放一根管子直接穿刺到膿腫裡面去，從裡面抽出了有4毫升左右的膿腫。」

▲▼擠痘痘癱瘓。（圖／翻攝自江蘇公共新聞頻道）

▲面部危險三角區的痘痘不能擠。（圖／翻攝自江蘇公共新聞頻道）

經及時治療，患者病情好轉，但留下了後遺症，左側上肢癱瘓、提不起力氣。擠了一顆小痘痘，為什麼會引起這麼嚴重的後果呢？醫生解釋，患者的痘痘處於「危險三角區」，擠破了之後，細菌等病原體極容易「襲擊」大腦。

羅正祥說，「從我們鼻根到兩個口角形成的三角區域，這個地方有很多靜脈，而且靜脈血管沒有瓣膜，它的血管和腦袋裡的血管連在一起的，如果在這個地方形成膿顆，一擠壓之後，細菌或者真菌或者其他病原體，會順著血液循環跑到腦組織裡面去導致腦膿腫。」

醫生提醒，臉上長痘痘，尤其是「危險三角區」長痘痘，千萬不要硬擠，如果數量較多、比較嚴重的話，應該到醫院對症治療。

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關鍵字：

擠痘痘癱瘓危險三角區

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