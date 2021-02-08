7月大男嬰託保母帶…12天後竟右眼失明全身半癱！新手爸淚提告

▲陳男把7月大兒子送至合法保母家照顧，不料才托嬰12天愛子就遭劇烈搖換，因此癱瘓且右眼失明。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／台中報導

陳姓新手爸媽2019年3月迎來寶貝兒子後，同年11月1日將其送至羅姓保母家照顧，怎料才才托嬰12天，陳男一日下午突收到保母通知「兒子全身抽蓄且陷入昏迷，正送醫搶救」等訊息。醫師診治後指出，7月大的陳嬰患上了「嬰兒搖晃症」，且寶寶經開刀仍呈半癱、右眼失明及雙眼斜視等情形。案經陳男提告；台中地院認為傷害是保母所致，審結依傷害罪判羅女有期徒刑6年。可上訴。

據判決，陳嬰2019年3月出生後，陳男直到11月才把愛子託給合法保母顧，雙方也於11月1日簽訂契約，約定托嬰時間為每週一至週五上午8時至下午6時。

未料羅女明知陳嬰為未滿12歲的兒童，身體尚未發育成熟，同年11月12日下午某時許，竟在托育處所大力、劇烈搖晃其的頭部；羅女傍晚5時許發現陳嬰四肢抽搐、僵硬及脖子軟癱，驚覺有異，趕緊聯繫陳男，而台中消防獲報後也立即前往搶救，將陳嬰送醫救治。

陳嬰經診斷後，羅姓醫師高度懷疑他受有「嬰兒搖晃症候群」，表示這種情況是外力所造成，隔（13）日遂緊急替陳嬰進行手術；開刀完男嬰雖挽回性命，但仍呈半癱狀態，且雙眼黃斑部結疤、雙眼外斜視，其中右眼還因嚴重受損、近乎失明。對此，陳男怒向保母羅女提告。

法庭上羅女辯稱，當天僅她1人在托育所照顧陳嬰，期間小孩並未跌倒或摔落，強調自己沒有搖晃男嬰。不過陳嬰的主治醫生則到庭證稱，男嬰被送來時雖然身上沒有外傷，但他開刀時有看到一個新的血管出血、沒有舊傷出血，小孩才7個月大不可能自己搖，故他確定不是男嬰跌落，一定是外力造成。

台中地院法官勘驗相關證據後，發現陳男上午送兒子出門至保母家時，小孩狀況仍良好，另加上醫師肯定男嬰的傷害屬下午發生的新傷，就此認定保母犯行明確，審結依「成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪」判羅女有期徒刑6年。可上訴。

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