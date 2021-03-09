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車禍癱瘓「只剩頭和雙手能動」　留英女碩士樂觀拍片：盼激勵他人

▲▼癱瘓,碩士,輪椅,車禍,復健,孫晨璐。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲孫晨璐25歲時在一場車禍中受重傷癱瘓。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者陳怡靜／綜合報導

貴州一名29歲的留英女碩士孫晨璐，在25歲那年碰上一場嚴重車禍，導致四節頸椎粉碎性骨折、脊柱神經受損，歷經了五次手術才脫險，她除了頭部和雙臂可以活動之外，身體其他部分全癱瘓，終生得仰賴輪椅。但是她沒有因此喪志，積極經營社群、拍攝影片記錄生活，孫晨璐高興的說，「看到我的經歷還能夠激勵其他人堅強生活，彷彿又有了生活的意義。」

據《紫牛新聞》報導，今年29歲的孫晨璐畢業於上海對外經貿大學，再到英國布里斯托大學（University of Bristol）攻讀碩士，熱愛美食、旅遊和拍照的她共遊歷了20多個國家，生活十分多采多姿，不過這美好的一切卻在一夕之間全變調。

2017年1月，她剛慶祝完25歲生日，計畫在新加坡過新年的她，事故當下她正坐在機場巴士後排，突然一聲巨響，下一秒她已經躺在地上動彈不得。她的二、四、五、六節頸椎粉碎性骨折、脊柱神經受損，成了車禍中唯一受重傷的乘客，「命運有的時候真的沒有辦法，我當時剛過完25歲的生日，還許了好多的願望，但突然就什麼都做不了了。」

▲▼癱瘓,碩士,輪椅,車禍,復健,孫晨璐。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲孫晨璐發影片分享自己癱瘓的生活，向網友們展示如何挪動四肢起床。（圖／翻攝自紫牛新聞）

事發一個月內，孫晨璐歷經了五次手術才脫險，轉到康復醫院進行後續的治療，全身上下除了頭部和雙臂之外，都無法正常移動，也無法感知冷熱，僅剩下輕微的觸感。她沉痛地回憶，當時自己十分自卑，「剛開始我不喜歡出門，不想讓別人看見自己這個樣子，而且坐著輪椅，永遠要仰著頭和別人說話。」每天都沉浸在悲傷的情緒中。

有兩年的時間，她每天都在醫院做復健，生活十分枯燥沉悶，於是她將自己的經歷和心事，透過社群平台傾訴，意外獲得眾網友們的加油打氣，讓她決定振作過日子，在2020年開始經營社群做博主。不僅如此，她還身兼多職，除了負責一間留學仲介的文案工作，還接下了翻譯，同時也在朋友圈賣起水果做副業，有了這些工作，也讓她找回了自我價值。

日前，她發布了一支《癱瘓者的日常生活大公開》，向大家展示她是如何挪動四肢起床，只見她仰賴手臂的力量緩緩側身坐起，平凡人看似簡單的動作，卻要耗費她3年的時間練習，不但手指無法出力，雙腿也動彈不得，整個過程十分不易。這部影片打動許多人，紛紛留言鼓勵她，「姑娘加油！」更登上串流平台bilibili（B站）的熱榜。

▲▼癱瘓,碩士,輪椅,車禍,復健,孫晨璐。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲孫晨璐也向大家展示她畫眼妝的過程。（圖／翻攝自紫牛新聞）

此外，孫晨璐也時常分享化妝影片和復健過程，真實地呈現出癱瘓人士在生活中所面臨的種種困難。她也透露應網友們要求，計畫之後將推出英文教學影片。鏡頭中的她活潑、樂觀、開朗，帶給網友們無比的感動和正能量，她高興的說，「看到我的經歷還能夠激勵其他人堅強生活，彷彿又有了生活的意義，我會繼續努力下去，實現夢想，也幫助別人。」

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