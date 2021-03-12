網友見面竟是癱瘓男！她零彩禮甘願嫁「每天端屎端尿」：很幸福　





▲高位癱瘓的楊永勝。（圖／翻攝自河南廣播電視台）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南一位名叫趙霞的女子，在網上認識了高位癱瘓的楊永勝，約見面後她不但沒有嫌棄對方，而且義無反顧嫁給他，甚至決定一分彩禮都不要，「我看到他都可憐死了，哪有心思問他要錢。」消息傳出後感動不少人，直呼「重新相信了愛情」，但也有人勸阻趙霞「結婚不是扶貧」。

▲楊永勝十分感激自己的妻子。（圖／翻攝自河南廣播電視台）

據《瀟湘晨報》報導，楊永勝在一次車禍中導致高位截癱、大小便失禁，由於雙親年邁，全家人生活過得十分艱辛。一次偶然的機會，他於2015年在網上認識了一個名叫趙霞的女子，兩人在網上互訴衷腸、芳心暗許。

趙霞說，當時「感覺他很實在，他的家庭情況，加上之前經歷的出車禍、媳婦（妻子）走了，我心裡難受又感動」，聊了2年後隻身一人跑到楊永勝家去看望。

▲楊永勝家境貧困。（圖／翻攝自河南廣播電視台）

回憶起第一次到楊永勝家，趙霞表示，「沒見過這麼爛的房子，好像沒人住一樣。他就在玉米杆建的小屋裡面趴著，我進去看到他，他還對我一直笑嘻嘻。當時我渾身發麻，又是喜又是悲，看到他這個情況，淚水就在眼眶裡打轉。」

面對這種情況，趙霞不但沒有嫌棄楊永勝，而且在2019年嫁給對方，「沒有猶豫，我就是這樣一個愛吃苦的人。」在她眼裡，楊永勝雖然是個癱瘓男，但每次爭吵對方都會選擇包容，而且十分貼心，所以她覺得再苦也挺幸福的。

兩人結婚時，趙霞主動提出不要彩禮，「是我自己不想要。就這情況，他住在茅草屋裡，我看到他都可憐死了，哪有心思問他要錢。」

▲曾經歷失敗婚姻的趙霞，認為自己過得很幸福 。（圖／翻攝自河南廣播電視台）

如今，趙霞每天都細心照顧丈夫，為其穿衣、穿尿褲、刷牙洗臉、吃飯等，因楊永勝大小便都在床上無法自理，她都得戴上手套去幫丈夫，「端屎端尿的氣味可不好聞了，我真覺得沒什麼，就是一個責任。我只要老公開心、身體好，我就感到幸福。」

趙霞的舉動也引來熱議，村民都說「她肯定是來騙人的，哪有那麼好的人了。現在就算有房有車有錢，都不一定能娶得到媳婦兒，他啥都沒有」、「傻子，這麼艱難的情況嫁來幹嘛」。

▲趙霞說，「我一直就覺得，心裡面幸福就可以了，自己過生活，管別人幹嘛。」（圖／翻攝自河南廣播電視台）

但趙霞認為，「如果嫁一個特別有錢的，一天被打兩頓，外表上是幸福了，在心裡苦死了。雖然我老公不能行走也沒什麼錢，但我們愛情特別好。社會上，有的人是覺得物質很重要，我沒這樣想」、「我一直就覺得，心裡面幸福就可以了，自己過生活，管別人幹嘛」。