獨／14小時滅火直擊　高雄山林連燒3天！勇消累癱：不要再點火了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市山林大火頻傳，光是14日到16日從美濃開始燒，陸續都傳出山林火警，甚至在16日連柴山陸戰隊營區也因為打靶造成火災，高雄市消防隊員疲於奔命，幾乎都快累癱了！有勇消曝光火場第一視角，溫度高達400度的真實情況，拜託大家不要再「一人祭祖，累死30人」。

▲高雄山林大火，勇消曝光火場內的第一視角畫面，連續14小時滅火！累癱了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市從14日開始就陸續傳出山林大火，美濃的福美路山區，甚至還得要出動空勤總隊來救援滅火，而且就算是滅了，還會再復燃，消防隊員幾乎都快累掛了！一名高雄市消防員貼出滅火的第一視角，看到火在眼前狂冒，他說周邊竹林燃燒溫度，瞬間可以從200到400度高溫，由於燃燒範圍大，而且「飛火擴散成多個區域，我們只能1到2個人來控制擴散，無法撲滅！」像他自己是從15日的中午開始到隔日凌晨兩點半左右，整整14.5個小時，換句話說就是1到2個人要撐住14個小時。

▲高雄山林大火，勇消曝光火場內的第一視角畫面，連續14小時滅火！累癱了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名勇消私下表示自己有多累：在田寮用空拍機偵查墓地火警，結果突然一台國軍直升機載著水飛過去要滅旗山的火，他竟然發生錯覺，以為自己的空拍機就是那台國軍直升機。接連的山林大火發生在美濃地區，勇消表示美濃、旗山這兩個分隊最近應該會跑死，同時另外各支援分隊還有各自的救護案件，所以人力真的很吃緊，還好「成功的被我們守了下來」。

至於為何會高雄山林會連燒三天，消防員認為可能是最近下雨少，天氣乾燥，如果民眾在祭祖的時候不控制的話，離開又不注意滅火，山火就很容易來了！「拜託您！人離火熄，最好不要再點火。」

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