北部某男大生竟是藥頭！專賣「毒咖啡包」　客源恐有高中生

▲萬華分局透過毒品案溯源，追查出私立大學生販毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

萬華分局日前查獲毒品案件，經過溯源追查，發現1名販毒藥頭竟然是名大學生，警方獲悉後展開追查，並在住處將人逮捕，雖然沒有查獲毒品，但查扣聯繫販毒的手機。

警方日前查獲毒品案件，追查後嫌犯竟是向名20歲的黃姓男子購買，追查後鎖定黃姓男子出沒的地點，發現黃男頻繁進出大學校園，最後確認竟是北部某大學生。警方事後前往黃男位於新北市新莊區的住家搜索，雖然沒有找到毒品，但查扣黃用來聯繫販毒的手機，訊後也依照毒品罪嫌移送檢方偵辦。

警方指出，黃男透過網路、朋友介紹，販售含有K他命等不明成分的咖啡包，且不排除賣給同校學生，恐怕有高中生也向其購買咖啡包，目前將擴大追查毒品來源。

警政署為了貫徹政府的反毒政策，規劃建構「無毒校園」，從2020年8月由保安警察第一總隊、第四總隊以及第五總隊支援各地分局，主要查緝少年毒品案件。

萬華分局指出，2020年有3名到萬華分局支援「無毒校園」的保安警力，專責無毒校園查緝，並順利透過大數據分析毒品人口，最後查獲大學生涉嫌販毒。

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