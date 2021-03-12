誤喝假酒險沒命急送醫！老婆竟狂買烈酒給他喝　名醫解密說話了

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

喝了假酒，醫師開出解藥方竟是要你「狂喝烈酒」！一名男子因誤喝假酒被緊急送往急診救治，由於體內甲醇濃度不算高，醫師交代一旁的太太，「趕緊去買紹興酒給他喝」，讓患者和家屬感到不解，不料患者喝了2、3瓶酒後，不需洗腎就可出院。毒物專家醫顏宗海表示，喝酒（乙醇）確實可以解甲醇假酒中毒，嚴重者也可以用血液透析治療，但提醒民眾不應飲用來路不明的酒。

▲喝了假酒中毒，醫師竟是交代「喝烈酒」來解毒。（圖／記者吳奕靖攝）

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▲林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海。（圖／記者許宥孺攝）

高雄長庚醫院開設南台灣第一個「環境醫學門診」，由林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海每月到高雄駐診。顏宗海表示，長庚醫院毒物團隊曾分析50位甲醇中毒患者，發現甲醇中毒有4大來源，其中，喝到含有甲醇的酒精飲料佔了56%，喝到工業用酒精佔24%，喝到含甲醇私釀酒佔10%，以及誤喝含甲醇的農藥10%。這些患者經救治後，死亡率仍高達28%、超過四分之一。

顏宗海表示，甲醇進入人體後，甲醇會代謝為甲醛，再經由甲醛去氫酶代謝為甲酸。甲醛毒性約為甲醇之33倍，而甲酸毒性約為甲醇的6倍。甲醇中毒會影響中樞神經抑制、視神經損傷，患者很快就會出現視力不清，隨後有噁心、嘔吐等症狀，晚期還可能出現呼吸衰竭、昏迷、抽搐、休克、視神經壞死等，嚴重甚至死亡。

▲甲醇、乙醇在體內的代謝機轉。（圖／記者許宥孺攝）

顏宗海分享過去案例，曾收治一名誤飲假酒的男患者，他到院時主訴視力模糊、頭昏眼花但意識清醒，醫師詢問病史時，男子曾提到「有出國買酒」，因在國外看到包裝華麗的酒瓶，因此買下這瓶酒並帶回國，趁著朋友到家裡小聚，他便把這瓶酒開來喝，其中自己喝的最多。醫師聽完後，研判是甲醇中毒，便安排男子住進加護病房。

顏宗海表示，由於這名男子體內甲醇濃度並不高，因此告訴他，可以喝乙醇、也就是酒，來當作解毒劑，一旁著急的太太很是疑惑，但還是趕緊到超商買酒精濃度10幾%的紹興酒來幫助先生解酒，住院期間至少喝了2、3瓶。顏宗海說，當時患者和太太聽到醫師指示「喝酒解毒」時，一臉疑惑，還跟住院醫師說：「我明明就是喝到假酒來醫院治療，為什麼醫師還要我喝紹興酒？」

▲毒物專家顏宗海說，喝烈酒確實可解輕微甲醇中毒。（圖／記者許宥孺攝）

顏宗海還說，男子在住院期間，曾向住院醫師和護理師說：「很感謝！」因為他在家裡喝酒，太太都會碎碎念，結果因為喝了假酒中毒，太太反倒鼓勵他喝酒，醫生也鼓勵他要多喝，這番話當場讓醫護人員哭笑不得，這名男子喝了烈酒2、3天，並每天追蹤血液甲醇濃度，最後不需洗腎就可出院。但顏宗海也提醒，平日並不鼓勵患者喝酒，因為會增加心血管疾病風險。

至於要喝多少烈酒才能治療甲醇中毒患者？顏宗海表示，臨床上可每天驗患者的體內甲醇濃度，可以喝紹興、高粱、紅白酒都可以，尤其酒精濃度高的酒款，或許能更快達到解毒效果；至於啤酒則不建議，因為酒精濃度4-7%，不僅喝不了多少，也達不到解毒目的。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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