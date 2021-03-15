柔道國手酒駕自撞害命！學妹噴飛慘死辛酸背景曝　低收還有5妹妹

▲台11線1死4傷車禍，經查，開車的柔道國手楊宇潔確定為酒駕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台11線南下147.5公里處（台東縣東河鄉加母子灣路段）15日凌晨2時許，發生1死4傷車禍！其中22歲女駕駛楊宇潔為亞運培訓國手，經查其酒精濃度竟高達每公升0.55毫克，而這起車禍也造成張姓學妹噴飛車外慘死，如今張女背景也隨之曝光。

這起事故發生在15日凌晨，同車1行共6人出遊後準備返回市區途中，沒想到卻發生意外，而透過現場畫面可以看見，藍色休旅車翻轉90度橫躺在車道上，而車體幾乎爛毀，左側兩顆輪胎還直接噴飛，顯見當時撞擊力道之大。經調查發現，楊女竟是酒駕，且酒精濃度高達每公升0.55毫克。

此外，在事故中不幸喪命的張女，出生於苗栗苑裡，經由繁星管道進入台東大學，目前就讀大三，而其母親為越南籍新住民，還有5名妹妹，是中低收入戶。校方表示，張女母親在接獲通報後也立刻趕往台東處理後續事宜，學校也將提供住宿安排，並有專人提供協助。

校方提到，針對學生的意外傷害皆有處理標準，學生也皆投保平安保險；後續除了協助死傷學生辦理保險理賠外，也提供慰問金，並針受傷學生，由心理師及社工師進行心理諮商輔導，協助學生心理復健。

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