房租8000含司機、早餐...王定宇嫌貴　民眾黨發言人聽不下去了

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委王定宇被爆和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，一週內高達5天，顏甚至買早餐並充當王的司機。針對王定宇表示已經「退租」，並嫌月租8000太貴，民眾黨發言人楊寶楨15日在臉書表示，法定立委薪資每月19萬，在台北分租8000，且含司機兼送早餐還嫌貴，「實在聽不下去」。

王定宇15日上午8點15分赴外交國防委員會簽到後，面對媒體詢問同居疑雲，他表示，他想第一時間就回應了，就是單純的分租的狀況，從一開始到現在我太太、家人都很清楚，這幾天事情的發展，讓朋友擔心，媒體花很多時間，「我覺得很不好意思，這個事情應該告一段落。」

被問到從什麼時候開始租屋，王定宇說，「大概四、五個月」，他強調，現在已不租了，租幾個月而已，單純房東、房客關係，「我從租屋到不租，我太太都清楚。」

對於王定宇的說法，楊寶楨表示，法定立委薪資每月19萬，在台北用8000且含司機兼送早餐還嫌貴，要不要考慮回去住免費的立委住宿會館呀，「知不知民間疾苦」、「得了便宜還賣乖」、「實在聽不下去」。

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