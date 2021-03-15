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社會 社會焦點 保障人權

菊花殘全身傷！闖豪宅遭屋主撞見落跑　他慘遭圍籬刺進屁屁哀號

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水一名通緝犯吳男，日前觀察豪宅屋主作息後，闖入屋內翻箱倒櫃得手2千元現金與洋酒，卻恰好撞見屋主，雙方對峙後吳嫌噴灑辣椒水才得以逃脫，翻牆時卻不慎被圍籬割傷臀部菊花、手臂、臉等部位，跑到鄰長家借水清洗傷口，還說自己是被追殺；警方獲報到場後拆穿他的謊言，全案訊後依照準強盜罪嫌移送偵辦。

▲▼闖空門賊撞見屋主，逃跑時菊花遭圍籬刺傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲闖空門賊撞見屋主，逃跑時菊花遭圍籬刺傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

31歲的吳嫌因竊盜、妨害秩序遭通緝，缺錢花用下，看準淡水瓦窯坑山區地處偏僻、人煙稀少，鎖定歲蕭姓男子（60歲）所居住的豪宅，長期觀察蕭男生活作息後，228連假早上6點多，料想蕭男可能已經出門遊玩，於是翻牆進入豪宅內，竊得2千元現金與大量洋酒，準備逃逸之際，卻被屋主蕭男撞見。

雙方一度對峙，吳嫌為了逃脫，從口袋中拿出預先準備好的辣椒水，朝蕭男臉部猛噴，接著翻牆逃逸，卻在翻牆過程中，不慎被圍籬頂端的鐵網割傷，造成臀部「菊花」、左臂、右腋下、臉部等多處掛彩，還跑到附近鄰長家聲稱自己被追殺。

警方獲報到場後，吳嫌還一度謊報胞弟的身分證字號，但由於警方日前就有偵辦過他的案件，隨即就將他拆穿，加上他身上獨有的刺青，認出他就是名在逃的通緝犯，並依照準強盜現行犯將他逮捕，戒護至醫院開刀治療，要上警車時還得顧及他「菊花」受傷，讓他坐在辦公椅推著吳嫌上警車，全案訊後依照加重強盜罪中的準強盜罪嫌移送偵辦。

▼警方在現場發現辣椒水。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼闖空門賊撞見屋主，逃跑時菊花遭圍籬刺傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：

菊花淡水豪宅

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