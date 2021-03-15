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社會 社會焦點 保障人權

柔道國手楊宇潔酒駕釀1死4傷！　國訓中心：屬實最重退訓


記者陳羿妏、洪靖宜／高雄報導

台11線南下147.5公里處、台東縣東河鄉加母子灣路段今（15日）凌晨2時許發生重大車禍，造成1死4傷慘劇，其中駕駛為22歲亞運柔道培訓國手楊宇潔，其餘5人則為台東大學學生，而經警方稍早調查，楊女酒測值測出達每公升0.55毫克，確定有酒駕。對此，國家運動訓練中心稍早表示，若查證屬實，楊女最嚴重就是退訓。

▲▼楊宇潔(左)、連珍羚。（圖／記者顏如玉攝）

▲警方調查車禍原因，發現楊宇潔(左)酒駕。（資料照／記者顏如玉攝）

回顧整起事發經過，楊女開車搭載5人出遊後，準備返回市區途中，發生自撞意外，釀成1死4傷；其中一名為楊女的學妹，不慎拋飛車外身亡，而楊女則是頭部挫傷、四肢輕挫傷，現正留院觀察中，稍早經調查後，楊女也被測出酒測值每公升0.55毫克，確認酒駕情事。

▲▼自小客車自撞山壁全車幾乎全毀，造成5人輕重傷慘劇。（圖／台東消防局提供，下同）

▲自小客車自撞山壁全車幾乎全毀。（圖／台東消防局提供）

對此，國訓中心表示，目前要等正式文件下來後再做處理，依《國家運動訓練中心培（集）訓隊教練選手管理要點》，若查證屬實將依規定懲處，最嚴重就是退訓，而楊女除為亞運柔道培訓國手，也是今年8月份成都世大運培訓隊選手名單。

▼國訓中心表示，楊宇潔最嚴重恐被退訓。（圖／記者吳世龍攝）

▲國訓中心 。（圖／記者吳世龍攝）

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