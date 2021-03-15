賴坤成挺打國產疫苗！現身北醫做聯亞二期人體試驗　打完笑稱沒感覺

記者蔡玟君／台北報導

國產疫苗聯亞於2月26日開始進行二期臨床試驗施打，為鼓勵民眾支持國產疫苗，中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成今（15日）現身台北醫學大學附設醫院施打二期疫苗人體試驗，賴坤成表示，聯亞疫苗是全球獨步使用合成蛋白製作而成，對國產疫苗有信心，因此決定用行動支持。

賴坤成今天下午4點現身北醫大附設醫院施打二期疫苗人體試驗，他表示，自己對聯亞研發能力有信心，因此去年聯亞研發進入一期實驗後，就和對方表態如果需要二期實驗自己很樂意接受實驗，用行動支持聯亞的技術。

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▲中小企業聯合輔導基金會賴坤成董事長支持聯亞出產的新冠疫苗，下午4點在北醫打二期疫苗人體試驗。（圖／記者蔡玟君攝）

賴坤成也指出，全球實驗疫苗大多是用病毒減毒方式，只有聯亞是使用合成蛋白質製作而成，合成蛋白質疫苗與減毒疫苗相比，在安全性、後遺症與過敏方面相對比較安全，因此決定用具體行動支持疫苗國家隊。他經過抽血、驗尿程序後，等待約30分鐘就接受疫苗施打，當被問到施打後感覺如何，他笑說：「沒什麼感覺。」

當被問到是否會擔心疫苗保護力不夠？賴坤成表示一點也不擔心，更笑說做人體試驗的好處多多，不但有免費健檢「還能拿營養費」，也希望疫苗研發能順利，拚早點通過緊急授權生產，最快能在今年暑假就讓民眾開始能接種疫苗。

北醫附醫聯合臨床試驗中心主任劉明哲表示，聯亞疫苗目前試驗65歲以下族群所需2500人已幾乎收滿，目前剩下批次組和老年組2個組別，批次組因需鑑別不同批次出產的疫苗品質是否相同，所以須施打在不同試驗者身上。

▲賴坤成到北醫進行聯亞二期疫苗試驗挺國產疫苗。（圖／記者蔡玟君攝）