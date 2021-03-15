急關臉書滅火！富少無照開賓士燒到爸醫美診所　Google剩1.5星

記者黃翊婷／綜合報導

台中18歲張姓高工生7日凌晨無照駕駛一輛賓士車外出，卻在行經北區忠明路一處閃燈路口時，撞上23歲彭姓女騎士，導致對方重傷命危。事發之後，張男的爸爸被起底是某醫美診所院長，該診所的臉書稍早已經關閉，Google評論也在一夜之間從2顆星降為1.5顆星。

▲診所臉書已經關閉。（圖／翻攝自Facebook）

據了解，張男7日凌晨駕駛賓士車外出，行經北區忠明路一處閃燈路口時，與正要穿越路口的彭女相撞，雖他有緊急右轉閃避，但疑似因為車速過快，賓士左前車頭仍撞上彭女，導致對方當場噴飛近百公尺遠，等到醫護抵達時，人已沒有生命跡象。

張母解釋，兒子當天是為了幫家人買宵夜，才會開車外出，是她對兒子疏於管教，才會造成彭女身受重傷，對彭女及其家人致上最大的歉意，未來也會協助兒子處理後續。

而肇事的張男事後曾向媒體表示當時車速不快，但目擊民眾指出，張男是直行，彭女是橫行，「原本賓士車是在我們後面，突然就加速」、「撞到那個畫面我沒有看到，我是看到那台車沒有煞車，一直開過來，（撞到）有擦出火星」。

▼▲張男的賓士車與彭女的機車都嚴重毀損。（圖／記者李忠憲翻攝）

彭女的親友們日前在網路論壇Dcard發表文章，表示彭女現在昏迷指數3，狀況還是很不好，加上頸椎斷裂、瞳孔照光無反應，就算救回來也有極大可能會變成植物人，但張男事後不聞不問，甚至還有心情玩IG、更改自我介紹，躲到13日才由家長出面處理，中間完全沒有慰問，實在讓他們難以接受。

消息傳開後，張男的身分馬上被網友起底，挖出他的爸爸是台中某醫美診所的院長。或許是經不起大量的網路留言指責，有網友15日凌晨發現，該醫美診所的臉書已經關閉，Google評論也從14日晚間的2顆星降至1.5顆星，現階段仍有不少網友持續湧入診所的Google評論頁面，並留下1星評論。

▼15日凌晨仍有網友在Google評論留下1星負評。（圖／翻攝自Google評論）