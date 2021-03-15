獨／要公公幫餵鳥被拒！前空姐燒夫留26鸚鵡挨餓　救援行動大展開　

▲愛鳥兒救援協會前往前空姐夫妻家，成功救援26隻鳥寶。（圖／愛鳥兒救援協會授權提供）

記者李忠憲／台中報導

台中李姓前空姐11日涉嫌汽油燒夫，2人重傷，屋內26隻鳥寶無人照顧。愛鳥救援協會得知後，日前會同動保、里長及家屬前往，順利將鳥寶們帶回，由志工安置照顧。協會理事長曹素貞說，李女十分愛鳥，發生這樣的事情難以置信，希望她早日康復，「大家都在等她回來！」

中華民國愛鳥兒救援協會在前空姐李姓女子，疑似縱火燒楊姓丈夫造成2人重傷後，就接獲鳥友通報，他們屋內有許多鳥兒，但屋內無人可照顧，急需協助。協會透過媒體報導得知，李女送醫清醒後曾打電話給公公，希望幫忙餵食鳥，其公公竟氣憤說，不是關心他兒子，而是擔心小鳥。

▲愛鳥成痴的前空姐夫妻控公婆家暴，卻傳出2人燒燙傷送醫。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、L女提供）

該協會立刻透過網友提供資訊，確認地點所在的派出所，由於該案件涉及刑案，救援過程複雜許多，經聯繫台中市動保處、當地社皮里長，與警方幾次溝通後，終於順利在12日到屋內，找到25隻小鳥，經確認都沒問題後，全帶回協會安置。然而，有鳥友又通報，屋內另有漏網之鳥在冷氣上方，協會再度前往，果然找到一隻黑頭牡丹，26隻鸚鵡全部安然無恙，包括有金太陽2隻、黃和尚1隻、小太陽4隻、玄鳳2隻、小鸚10隻、牡丹4隻、虎皮2隻和黑頭牡丹1隻。。

▲▼協會先救出25隻鳥寶，事後又發現還有一隻黑頭牡丹「小喬」躲在冷氣上方，再前往救援。（圖／愛鳥兒救援協會提供）

愛鳥兒救援協會理事長曹素貞表示，本案最困難的地方就在於是刑事案件，現場基本上不能進去，更不能動任何東西。據她了解，消防隊雖有考量到，但卻不知該如何救援安置，他們協會屬合法救援社團，立刻先通知動保處，經與警方、消防隊溝通後，會同里長與楊男弟弟一起前往，將所有鳥兒裝籠帶回協會。

她表示，現場看就知道，李小姐夫妻讓愛鳥住一間房間，空調到救援時都還一直開著，可見2人愛鳥成痴，十分用心。很難想像她們會發生這樣的事情，目前鳥兒都非常健康安全，志工也有幫牠們洗澡餵食，並清洗籠子。「大家都在等她回來！」就等李小姐康復出院，趕快把鳥寶們接回家。

▲▼協會簽切結書帶走26隻鳥寶暫時安置，並將鳥籠清洗乾淨。（圖／愛鳥兒救援協會授權提供）

曹素貞說，協會在2013年成立至今，已成功救援數百隻各種觀賞寵物鳥，未來還打算成立鳥兒收容中心。她呼籲，民眾如果發現有需要救援的鳥，或者因故不能飼養，都可以跟協會聯繫，千萬不要棄養牠。