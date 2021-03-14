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女騎士遭撞斷頸椎命危！18歲賓士富少遭爆：無照闖禍還玩IG

記者李忠憲／台中報導

台中日前發生賓士車撞彭姓女騎士命危事件，彭女閨蜜13日發文，除描述在加護病房的彭女「快不行了！」，目睹現場車禍男友還形容她是「厲害的女戰神」，更怒批肇事張姓男子沒駕照，事發後不聞不問，「沒事待家裡玩IG」，其父母只擔心兒子人身安全，「憑什麼！」

▲▼台中忠明路賓士撞機車。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲賓士車撞女騎士命危，肇事駕駛遭爆沒駕照。（圖／民眾提供）

台中北區3月7日凌晨12點左右，一名彭姓女子騎機車遭張姓男子開賓士車高速撞上，彭女當場彈飛，頭部重創陷入昏迷，事隔多日現仍在醫院救治中。事發當時彭女男友人就在現場，親眼目睹女友遭撞，心碎地說「女友被撞了3公尺高，不管如何CPR，女友都沒了呼吸心跳，我雙手沾滿她的鮮血，心碎地喊著她的名字求求她回來！」

▲▼台中忠明路賓士撞機車。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲女騎士遭撞飛送醫急救，狀況越來越糟。（圖／民眾提供）

彭女男友在社群網站Dcard PO文寫著，「我就停在對向，眼睜睜的看著她，被撞了3公尺這麼高，再重重摔落在地，我現場不管怎麼CPR叫她，我只知道，她沒了呼吸心跳，我雙手沾滿了她的鮮血，心碎的喊著她的名字，求求她回來。」

然而，彭女的閨蜜13日晚上再度發文，除了形容彭女昏迷指數3，狀況非常不好，「用手電筒照射瞳孔是完全沒反應的那種，頸椎斷裂，就算救回來了也有極大的可能變成植物人！」

她難過地說，「為什麼你會遇到這種事，你是那麼的善良，那麼的善解人意，永遠都笑嘻嘻的你就像太陽一樣，為什麼是你」。

彭女閨蜜還說，肇事者（指張男）18歲，是台中某高工學生，「剛剛得知他沒有駕照，3/6號事情發生，到3/13號父母才出面，中間完全沒有任何的慰問，只擔心自己兒子最近會不會有人找他，擔心兒子的人身安全，憑什麼？」

她怒批張男父母，「你的垃圾兒子是命，我們的瑄（指彭女）就不是嗎？憑什麼瑄在加護病房與死神拔河，你兒子就沒事的躺在家裡，甚至還在玩IG改自己的自我介紹，到底憑什麼？」好希望他也能遭受一樣的痛苦，保險要聯絡他，他也避不見面，「我們寧願什麼都不要，只要瑄好好的，健康的活著⋯」難過之情溢於言表。

彭女閨蜜難過地說，剛剛收到彭女男友說「她快不行了（指生命垂危）！」她男友說， 「她很努力的撐到現在，是一個最厲害的女戰神！這幾天讓大家可以好好的跟她道別，這是瑄最後的溫柔了！」

她文末跟彭女說，「你放心，我會幫你照顧康（指彭女男友），我這一輩子跟定康了，妳不用擔心他會不會自己一個人，我們大家會一起陪他走出來，」、「你要幫我照顧我未來的狗狗，幫我帶牠去散步，這些事，我們下輩子再一起做，沒事的，你好好的走，我們大家都很愛你，很高興這輩子能認識你，再見了⋯」

髮油始祖


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