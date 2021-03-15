獨／堅定愛妳的悲傷宣言曝！女友遭富少猛撞命危　他心碎臉書掛穩交

記者游瓊華／台中報導

台中市北區7日凌晨12時許發生一起嚴重車禍！一名18歲張姓高三生趁著爸媽熟睡，無照偷開母親的賓士車外出買消夜，卻高速撞上23歲彭姓女騎士，導致彭女頸椎斷裂，情況非常不樂觀。據了解，事發當天彭女男友目擊女友遭撞彈飛一幕，心碎不已，當日傍晚便在臉書動掛上穩定交往狀態。

▲彭女遭18歲醫院診所院長兒撞飛命危，男友心碎掛上穩交。（圖／記者游瓊華翻攝）

彭女男友事後在DCARD上PO文，表示事發時他人就停在對向，「眼睜睜的看著她(女友)，被撞了3公尺這麼高，再重重摔落在地，我現場不管怎麼CPR叫她，我只知道，她沒了呼吸心跳，我雙手沾滿了她的鮮血，心碎的喊著她的名字，求求她回來。」

▲▼無照富少開賓士撞上23歲彭女。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

彭女閨蜜則發文透露，彭女昏迷指數3，情況十分不樂觀，「用手電筒照射瞳孔是完全沒反應的那種，頸椎斷裂，就算救回來了也有極大的可能變成植物人！」

而肇事的張男遭起底是台中一間醫美診所院長的兒子，事發後對被害人不聞不問，還在家中玩IG、改自介，引發網友撻伐。雖然他14日首度向傷者及社會大眾道歉，承諾將負起責任，但仍無法平息輿論。彭女男友事發當天傍晚6時許，則在個人臉書掛上「與彭XX穩定交往中」的狀態，令人鼻酸。

▲肇事張男遭爆事後對傷者不聞不問。（圖／記者白珈陽翻攝）

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