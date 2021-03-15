吳子嘉：王定宇同居是故意爆的　「2字」揭顏若芳前途

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記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委王定宇日前驚爆與小17歲的黨發言人顏若芳同居，但兩人對外口徑一致，均表示是「房東房客」關係。美麗島電子報董事長吳子嘉直言，這件事情根本就是故意爆的，而且爆的那一方是「要篡位」的人。

▲王定宇透過新聞稿澄清與顏若芳是「房東房客」關係。（圖／記者屠惠剛攝）

吳子嘉14日在宅神臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》的直播節目中提到，台灣的環境已經跟以前不一樣了，現在的環境大家都在比不要臉，整體風氣變差，而且台灣目前只有3種人，分別是被欺壓的、不要臉的政客或官員，以及帶種、耍狠的人。

對於王定宇的同居爭議，吳子嘉坦言，王被拍了5個月，兩人住在同一個地方，同進同出、開車接送還送早餐，他不可能不知道被偷拍，「我認為根本就是故意爆的嘛！」而且爆的就是「要篡位」的那一方。

▲吳子嘉稱讚顏若芳是很棒的人。（圖／記者周宸亘攝）

吳子嘉說，顏若芳是他最欣賞的台灣小姐，秀氣婉約，如果有人願意跟顏談戀愛，「我百分之百支持，她值得去追」，而王定宇只是想當立委，人很善良，也沒有做過什麼壞事，如今兩人同樣深陷緋聞風波，但女方未來的發展基本上已經掛了。

「掛了，台灣對女生不公平，男人可以做這種事，女人就不可以。」吳子嘉透露，這個標準是有問題的，他完全反對這樣的標準，「王定宇如果是在台北當立委，一定掛，但他在台南當立委，當地不是只有他一個人這樣搞。」