西螺太平媽「國運籤」抽到中平籤　命理師：前途昏暗，做事未必成功

▲西螺福興宮首次在抽出第一支竹籤擲筊，馬上獲得太平媽祖同意，抽出第五十五首「癸丑」籤，連續三個聖筊。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020年全球受到新冠病毒疫情影響重創，台灣防疫有成，但各行各業都受到衝擊，今年台灣運勢如何？大年初四西螺福興宮西螺媽祖太平媽廟，依例抽公籤（國運籤）儀式，指示牛年台灣整體運勢；抽第一支籤就獲3個聖筊，抽出第五十五首癸丑籤，廟方認為，這支籤詩暗喻心要拿定、勿患得患失，是一支中平籤。

雲林縣西螺福興宮西螺媽祖太平媽廟，依例在大年初四子時(14日晚間11點)，展開接神啟事抽國運籤，由福興宮董事長楊文鐘率全體董監事在莊嚴隆重的誦經聲中虔誠膜拜，祈求媽祖保佑新的一年平安順利，然後跪著擲筊請示媽祖國運籤等公籤。

▲雲林西螺福興宮辛丑年，國運籤抽出第五十五首癸丑籤；人口抽出第五十六首癸卯籤；五穀抽出三十七首庚子籤；六畜抽出第四十七首辛酉籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

抽國運籤由董事長楊文鐘代表祈求，首次抽出第一支竹籤擲筊，馬上獲得太平媽祖同意，抽出第五十五首「癸丑」籤，連續三個聖筊，詩曰「須知進退總虚言，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然。」廟方立即放鞭炮、貼出公告。

▲雲林西螺福興宮，依例在大年初四子時，展開接神啟事抽國運籤，由福興宮董事長楊文鐘率全體董監事在莊嚴隆重的誦經聲中虔誠膜拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

民俗專家李寶全表示，以籤詩意解，要知道現在想要做的計畫，都是不切實際的，前途昏暗，做事未必可以成功，即使身上依然還藏著寶石碧玉，沒有改變，但是珠寶只是藏於心中，還沒被發覺，就像寶玉藏於石中，需要經過琢磨，才能顯現最美好的價值一樣，現在還處於磨練的時候，要多充實，並將缺點加以修正。

▲西螺福興宮辛丑年國運籤抽出第五十五首癸丑籤，這支籤是中平籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，公籤通常被稱為國運籤，能代表國家或該地區的發展，福興宮用的是六十甲子籤，今抽中五十五籤，這支籤是中平籤，寓意今年上半前仍受疫情影響，各行各業都會比較辛苦，但是只要政府與國人都堅持做好對的防疫政策，不要放棄堅持與打拚，執政者能推出好的政策，國運在下半年就會變好，媽祖也會持續庇護眾生。

辛丑年西螺福興宮，國運籤抽出第五十五首癸丑籤；人口抽出第五十六首癸卯籤；五穀抽出三十七首庚子籤；六畜抽出第四十七首辛酉籤。

▲西螺福興宮董事長楊文鐘表示，公籤通常被稱為國運籤，能代表國家或該地區的發展，福興宮用的是六十甲子籤，今抽中五十五籤。（圖／記者蔡佩旻攝）





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