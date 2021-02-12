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西螺福興宮初一開廟門　信眾配合流量控管戴口罩依序上香祈福

▲廟方採流量控管措施，信眾配合戴口罩防疫，入殿排隊依序上香參拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廟方採流量控管措施，信眾配合戴口罩防疫，入殿排隊依序上香參拜。（圖／記者李政遠攝）

記者李政遠／雲林報導

今日牛年農曆大年初一，台灣民間信仰習俗，許多民眾會在今(12)日起個大早到宮廟上香祈求新的一年平安、健康又順利後，到親友家中拜年。受到疫情影響，雲林縣西螺福興宮西螺媽祖太平媽廟從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路湧入祈福人潮，廟方採流量控管措施，信眾配合戴口罩防疫，入殿排隊依序上香參拜。

有305年歷史的西螺福興宮西螺媽祖太平媽祖廟，從昨(11)日圍爐除夕夜開始，廟前牌樓外的福興路、延平路及附近道路擠滿等候開廟門人潮，雖年前受到疫情升溫影響，今日大年初一凌晨零時一過，開啟廟門讓信眾插頭香祈福，還是陸續湧進虔誠上香膜拜的信眾，廟方估計從初一凌晨子時開廟門後，湧入約20萬人次祈福人潮。

▲廟方採流量控管措施，信眾配合戴口罩防疫，入殿排隊依序上香參拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮表示，估計除夕夜到初一凌晨開廟門後，至傍晚湧入約20萬人次人潮。（圖／記者李政遠攝）

廟方人員持續向信眾宣導戴好、帶滿口罩要勤洗手外，進入內殿上香祈福採排隊依序進入膜拜，避免人潮過多人擠人壅塞情況，達到流量控管，信眾也非常配合進入參拜媽祖祈福新的一年平安順遂。

▲廟方採流量控管措施，信眾配合戴口罩防疫，入殿排隊依序上香參拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮表示，估計除夕夜到初一凌晨開廟門後，至傍晚湧入約20萬人次人潮。（圖／記者李政遠攝）

西螺福興宮廟前廣場設置祈福燈區，及媽祖鑾轎平安七星橋，讓信眾躦轎底過橋祈福，廟方人員持續向信眾宣導戴好、帶滿口罩要勤洗手外，進入內殿上香祈福採排隊依序進入膜拜，祈求西螺媽祖太平媽保佑新的牛年行大運、賺大錢，信眾排隊等候祈福，從廟的內殿排到戶外牌樓下。

▲廟方採流量控管措施，信眾配合戴口罩防疫，入殿排隊依序上香參拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廟方人員持續向信眾宣導戴好、帶滿口罩要勤洗手外，進入內殿上香祈福採排隊依序進入膜拜，避免人潮過多人擠人壅塞情況。（圖／記者李政遠攝）

西螺福興宮表示，估計除夕夜到初一凌晨開廟門後，至傍晚湧入約23萬人次人潮，廟內外祈福人潮，擠得水洩不通，信眾採排隊入內殿參拜媽祖祈福，讓擁擠情況改善及前進動線順暢許多，預計初二回娘家祈福人潮將會再出現祈福人潮。

▲廟方採流量控管措施，信眾配合戴口罩防疫，入殿排隊依序上香參拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮廟前廣場設置祈福燈區，及媽祖鑾轎平安七星橋，讓信眾躦轎底過橋祈福。（圖／記者李政遠攝）
 

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