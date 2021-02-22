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疫情影響各行業民眾憂前景　西螺福興宮點光明燈祈福驟增

▲雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，除夕到大年初九，信眾點光明燈、安太歲、藥師佛燈等，突破去年的總點燈數的4萬多盞。（圖／記者李政遠攝）

▲雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，除夕到大年初九，信眾點光明燈、安太歲、藥師佛燈等，突破去年的總點燈數的4萬多盞。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，除夕到大年初九，信眾點光明燈、安太歲、藥師佛燈等，突破去年的總點燈數的4萬多盞，幾乎額滿，廟方將請示媽祖裁定新闢位置。

過年期間，雲林各大寺廟點光明燈、安太歲的信徒絡繹不絕，統計到大年初九天公生為止，各大廟宇私下透露信眾點燈平均成長約2至3成左右，廟方表示，受到去年新冠病毒疫情影響，餐飲、旅遊等各行業，今年點燈信眾增加，祈望新的一年平平安安。

▲雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，除夕到大年初九，信眾點光明燈、安太歲、藥師佛燈等，突破去年的總點燈數的4萬多盞。（圖／記者李政遠攝）

▲農曆春節期間，民眾都會到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。（圖／記者李政遠攝）

西螺福興宮廟內殿太平媽祖光明燈，原本只有懸掛三盞燈，祈福媽祖保祐風調雨順、國泰民安、五穀豐收，後廟方取得媽祖同意開方給民眾點燈，由於太平媽祖光明燈採手工製作彩繪龍燈，在媽祖殿懸掛一年後，信眾可帶回家懸掛護家，因有建商、中部養雞大王、蔬菜冷鍊業者、運輸業等，點燈後事業順利年終就報名指定點太平媽祖光明燈，每盞2萬元僅限量68個位置，卻登記1百餘人，廟方將請示媽祖裁定新闢位置。

西螺福興宮人員表示，內殿太平媽祖光明燈，特別留兩盞燈，一盞為同心守護家園，共為台灣祈福，另一盞是為全民團結抗疫，為防疫人員加油的祈福燈，在西螺媽祖太平媽庇佑下，台灣疫情趨緩平息，恢復安居樂業的生活；在過年期間點光明燈、安太歲的信徒絡繹不絕，初步統計已有4萬多人點燈，約成長3成左右，目前信眾持續點燈中。

▲雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟，除夕到大年初九，信眾點光明燈、安太歲、藥師佛燈等，突破去年的總點燈數的4萬多盞。（圖／記者李政遠攝）

▲西螺福興宮人員表示，內殿太平媽祖光明燈，特別留兩盞燈，一盞為同心守護家園，共為台灣祈福，另一盞是為全民團結抗疫，為防疫人員加油的祈福燈。（圖／西螺福興宮提供）
 

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