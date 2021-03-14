旅中退役軍士官暫停發給退休俸　吳斯懷、陳以信提修法「疫情期間不適用」

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎期間，赴大陸地區居住國人返台不易，甚至無法返台，導致部分具有受領退休俸、贍養金或遺屬年金退除役軍士官或遺族 ，赴大陸地區居住6個月以上而未能返台者，恐遭暫停發給。因此，國民黨立委陳以信、吳斯懷提案，增訂《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第十條之一，防疫期間排除暫停發給退休俸、贍養金或遺屬年金的限制。

《陸海空軍軍官士官服役條例》第五十三條明定，支領退休俸或贍養金之軍官、士官或支領遺屬年金之遺族赴大陸地區長期居住，而未在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，支給機關應於其居住大陸地區期間，暫停發給退休俸、贍養金或遺屬年金，俟其親自依規定申請改領退伍金或回臺居住時，再依相關規定補發。

陳以信、吳斯懷認為，因新冠肺炎防疫期間，赴大陸地區居住國人往往返台不易，或甚至無法返台，顯然此一不可抗力因素不應歸責於當事人，從而影響其受有退休俸、贍養金或遺屬年金之權利。

因此，陳以信、吳斯懷提案增訂《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第十條之一，於防疫期間排除陸海空軍軍官士官服役條例第五十三條出境期間規定之適用，以確實維護國人依法受益權利。

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