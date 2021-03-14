「德國收賄醜聞」竟見台灣花80萬！　陳以信：駐德代表請來面對

▲中華民國駐德大使謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）



記者蕭羽耘／綜合報導

美國有媒體揭弊，德國基民黨國會議員霍普特曼遭爆，藉故收取外國賄款因而被請辭調查，其中，台灣跟越南政府也涉及該案，我國遭爆出花了新台幣約80萬元，購買該議員所出版小報廣告。對此，陳以信今天點名駐德代表謝志偉，請他說清楚講明白。

美國著名政治雜誌Politico最新報導，德國基民黨國會議員霍普特曼（Mark Hauptmann）因被指控藉故收賄亞塞拜然的錢而請辭。該文引述德國五大報之Der Spiegel報導，指出亞賽拜然駐德國大使館花費16,744歐元（折合台幣約56萬），購買此議員於圖林根自由邦（Thuringia）所出版地方報紙的新聞廣告。

報導指出，該報三個月發行一次，份數僅5萬5千份，其中台灣跟越南政府也有向該報購買廣告，德國報社DerWesten更指出，台灣買廣告的錢最多，高達24,000歐元（折合台幣約80萬），遠高於亞賽拜然和越南。

陳以信在臉書表示，現在霍普特曼議員因被指控藉故收取外國賄款而被請辭調查，台灣也因此被國際點名，我國駐德謝志偉代表應該出面澄清，到底台灣為何要購買該議員所出版小報廣告？有沒有政治考量？為何那麼貴？我國對外宣傳經費相當有限，如此投注在特定議員所擁有媒體上值得嗎？合法嗎？

陳以信說，身為立法院外委會委員，有責任監督政府預算花在刀口上，現在這事情不僅鬧上國際媒體，還讓台灣蒙受可能賄賂他國政要之嫌，花錢還變成冤大頭，外交部與謝代表都應該立即向國人與國際清楚說明。